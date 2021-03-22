Песков ответил на волнующий журналистов вопрос

С того самого момента, как из уст Владимира Путина прозвучала фраза о желании поехать в Сибирь, многие стали ломать головы, куда конкретно он отправится. Указав точное место, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл интересную деталь.

Президент России побывал в Туве, рассказал пресс-секретарь. Компанию, как уже известно, главе государства составил министр обороны Сергей Шойгу.

Некоторых любопытных журналистов также интересовал вопрос о местонахождении ядерного чемоданчика в то время, как Путин отдыхал с Шойгу в Сибири. Песков и тут дал четкий ответ. Все средства связи, в том числе стратегические, "всегда рядом с президентом", отметил представитель Кремля, передает РИА "Новости".

Судя по фото, опубликованным в Сети, Владимир Владимирович был одет по погоде и согласно местам, где находился. На нем был костюм из куртки и штанов на меховой подстежке и теплая обувь.

Верхние пуговки президент, похоже не застегивал, что видно на фото в телеграм-канале "Пул N3". Да и без головного убора обошелся, как это было замечено не раз и прежде.

Ранее в Сети было опубликовано видео сибирской прогулки Владимира Путина в минувшие выходные. Он прогулялся с Сергеем Шойгу пешком, прокатился на вездеходе и осмотрел личную мастерскую главы Минобороны.

Позже стало известно, что российский президент ездил по тайге на машине, встречавшейся в войсках НАТО. Шведский вездеход Hagglunds BV-206 "Лось" оценили в сумму от 4,8 млн рублей.