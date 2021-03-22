Чиновник будет находиться под стражей до 20 мая

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Ивану Белозерцеву. Губернатора Пензенской области подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Как пишет РИА "Новости", под стражей чиновник пробудет два месяца.

Следствие считает, что Белозерцев получил взятку в размере около 31 миллиона рублей от главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля. Соответствующие обвинения последнему, а также другим фигурантам дела также предъявили, уточняет телеканал "360".

Правоохранители также будут проверять информацию о возможной растрате – во время руководства Белозерцевым областью регион лишился трех миллиардов рублей.