Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Ивану Белозерцеву. Губернатора Пензенской области подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Как пишет РИА "Новости", под стражей чиновник пробудет два месяца.
Следствие считает, что Белозерцев получил взятку в размере около 31 миллиона рублей от главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля. Соответствующие обвинения последнему, а также другим фигурантам дела также предъявили, уточняет телеканал "360".
Правоохранители также будут проверять информацию о возможной растрате – во время руководства Белозерцевым областью регион лишился трех миллиардов рублей.
В Париже выступили за коллективные действия против Белого дома
В 2020 году стоимость недвижимости в России росла по нескольким причинам