Пензенского губернатора арестовали на два месяца

Чиновник будет находиться под стражей до 20 мая

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Ивану Белозерцеву. Губернатора Пензенской области подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Как пишет РИА "Новости", под стражей чиновник пробудет два месяца. 

Следствие считает, что Белозерцев получил взятку в размере около 31 миллиона рублей от главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля. Соответствующие обвинения последнему, а также другим фигурантам дела также предъявили, уточняет телеканал "360".  

Правоохранители также будут проверять информацию о возможной растрате – во время руководства Белозерцевым областью регион лишился трех миллиардов рублей. 

Полина ИВАНОВА

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