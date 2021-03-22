Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией: указана дата

Мероприятия по решению вопроса завершаются

Недолго осталось ждать до того дня, когда роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен. Об этом сообщили на заседании комиссии Парламентского собрания двух стран в Москве.

Это может произойти в День единения народов обоих государств – 2 апреля. Именно к этому времени все необходимые мероприятия должны закончиться, передает БелТА.

С 1 ноября 2020 года россияне и белорусы, попадая в соседнюю страну, начали меньше платить за роуминг. В РФ и Республике стали постепенно снижать тарифы.

До этого планировали отменить роуминг  между Россией и Белоруссией в в сентябре – октябре прошлого года. Это называли первым шагом Москвы и Минска к объединению.

Полина ДОРОЖКИНА

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