В воскресенье от дачных работ лучше отказаться

С 22 по 27 марта Луна будет находиться в растущей фазе, а в последний день недели огородников ждет полнолуние – неблагоприятное время для работ с растениями. Однако остальные дни прекрасно подходят для дачных работ. Лунный посевной календарь подскажет, какие культуры и в какие дни лучше сажать, чтобы растения выросли здоровыми и крепкими.

Благоприятные дни для посадки

22 и 23 марта растущая Луна расположится в Раке, который считается плодородным знаком. В эти дни можно посадить картофель, капусту и спаржу. Также в понедельник и вторник можно заняться посевом перца, помидоров и ранних огурцов. В среду и четверг не рекомендуется сеять овощные культуры. Исключение – фенхель, салат и базилик.

Сажать бобовые, морковь, свеклу, лук и чеснок на этой неделе не стоит, потому что удачное время для посадки наступит чуть позже.

Лунный календарь садовых работ на март

22 и 23 марта Луна будет расти в Раке. Отличное время для замачивания семян. Также можно заняться подкормкой растений, поливом. Однако рекомендуется воздержаться от использования ядохимикатов при обработке растений.

Луна расположится во Льве 24 и 25 марта. Данный знак считается неплодородным, поэтому можно заняться рыхлением почвы. А вот от внесения подкормок, поливов и обрезки нужно отказаться.

26 и 27 марта растущая Луна перейдет в знак Девы. Сажайте декоративные растения, готовьте грядки к посадке культур. Также можно заняться прополкой, борьбой с вредителями и болезнями. А вот замачиванием семян лучше заняться в другой день.

28 марта будет Полнолуние. В этот период крайне не рекомендуется проводить любые работы с растениями.