В Незалежной вот-вот может случиться экологическая катастрофа

У украинцев появились новые проблемы. Из-за безрассудного использования ресурсов реки Орель, она оказалась на грани исчезновения. При этом данная река является одной из самых важных водных артерий Незалежной.



Некогда она относилась к самым чистым водным источника на европейской территории. Ее длина достигает почти 400 км. Воды Орели протекают через три украинские области. Теперь же левый приток Днепра может пересохнуть. Бедственное положение сложилось из-за неразумного подхода к использованию ресурсов водной артерии – на Орели возведены многочисленные дамбы.

Самовольные постройки на русле реки привели к серьезному изменению гидрологического режима. Теперь некогда мощная и живописная река постепенно пересыхает. В некоторых местах Орель уже превратилась в болотную местность. Если не будут предприняты необходимые меры по спасению водной артерии, Украине грозит серьезная экокатастрофа.

Профильный эксперты требуют обратить повышенное внимание на проблему реки. Если пустить дело на самотек, буквально через десятилетие русло реки превратится в степь. При этом несколько украинских областей рискуют лишиться важного источника пресной воды. Речь идет о Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как отмечает РИА ФАН, спасти реку может оперативная расчистка от дамб, однако для этого потребуется немало денежных средств. Сейчас экологи активно занимаются созданием плана по недопущению экологической катастрофы.