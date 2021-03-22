Власти столицы прилагают много усилий по восстановлению и развитию экосистем

В парках и лесах российской столицы стали все чаще замечать редких краснокнижных птиц и животных. Например, еще в прошлом году в Москве были обнаружены виды с нулевой категорией редкости, которые ранее считались полностью исчезнувшими из столицы.

Так, в столичном регионе были замечены заяц-русак, заяц-белях, горностай и лесная куница. Также жители столицы могли наблюдать чибиса, пестрого дятла, широконоску и других редких птиц. Например, в парке "Кузьминки-Люблино" была замечена длиннохвостая неясыть, которая считается очень редким обитателем Москвы.

Также в город вернулись скворцы, которых часто считают предвестниками весны, поскольку эти птицы обычно прилетают одними из самых первых.

Возвращение редких птиц и зверей стало возможным благодаря тому, что столичные власти стараются делать все, чтобы восстановить и развивать экосистему города. Процесс осуществляется с использованием новых технологий и уже накопленного научного опыта.

В частности, особенно много внимания уделяется паркам. В них восстанавливают нарушенные природные комплексы, пытаясь создать благоприятные условия для птиц и животных. Если бы власти столицы не уделяли достаточно внимания паркам, тогда возвращение более 40 видов птиц и свыше 10 видов млекопитающих, занесенных в столичную Красную книгу, было бы невозможным.

Например, парк "Яуза" может похвастаться не только развитой инфраструктурой, но и большим количеством редких обителей. В скором времени в парке появятся синичники, скворечники, гоголятники и кормушки для птиц.