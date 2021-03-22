Шпигеля на носилках вынесли из суда - видео

Шпигеля на носилках вынесли из суда - видео
Борис Шпигель. Кадр youtube.com
Бизнесмену снова стало плохо

Заседание по делу о коррупции главы группы фармкомпаний "Биотэк" вместе с пензенским губернатором пришлось экстренно прервать – состояние главного фигуранта дела Бориса Шпигеля неожиданно ухудшилось. 

Ему пришлось вызывать скорую к Басманному суду. Выйти из здания собственными силами олигарх не смог – медикам пришлось выносить его на носилках, чтобы отвезти в клинику. Кадры опубликовал телеграм-канал LifeShot. 

Избрать меру пресечения ему не успели. Срок задержания бизнесмена продлили до 23 марта.

Пензенского губернатора Ивана Белозерцеву, который проходит со Шпигелем фигурантом одного дела, арестовали до 20 мая. 

Ранее сообщалось, что Борису Шпигелю становилось плохо в изоляторе временного содержания. У него наблюдаются проблемы с дыханием – его приходится осуществлять с помощью специального аппарата. Однако после осмотра медиков олигарху в госпитализации отказали.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость178393
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Не отстегнул в путинскую группировку процент потеряет всё.
Гость179950
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Гость179936
Славо богу,что задержали)Выносили вперед ногами,может и правда здохнет)))Хоть порадует простых граждан))
такого борова таскать ! ну его <цензура> 1
Гость179936
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Одним казнокрадом будет меньше,на кукан надо насодить,этот шпигильский пердак,причем прилюдно,другим казнокрадам будет урок)Ногами в перед выносят,ведать явно за холку взяли этот спермобункер)))
Гость179936
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Славо богу,что задержали)Выносили вперед ногами,может и правда здохнет)))Хоть порадует простых граждан))
Гость175781
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Прокуратуре надо бы проверить сколько отслюнявил медикам этот шпигель за имитацию и вынос на носилках.Шпигели они такие,им доверять низь зя.Моргнуть не успеешь а он уже добежит,даже босиком как басаев в свое время, до израиля или лондона.
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