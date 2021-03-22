Бизнесмену снова стало плохо

Заседание по делу о коррупции главы группы фармкомпаний "Биотэк" вместе с пензенским губернатором пришлось экстренно прервать – состояние главного фигуранта дела Бориса Шпигеля неожиданно ухудшилось.

Ему пришлось вызывать скорую к Басманному суду. Выйти из здания собственными силами олигарх не смог – медикам пришлось выносить его на носилках, чтобы отвезти в клинику. Кадры опубликовал телеграм-канал LifeShot.

Избрать меру пресечения ему не успели. Срок задержания бизнесмена продлили до 23 марта.

Пензенского губернатора Ивана Белозерцеву, который проходит со Шпигелем фигурантом одного дела, арестовали до 20 мая.

Ранее сообщалось, что Борису Шпигелю становилось плохо в изоляторе временного содержания. У него наблюдаются проблемы с дыханием – его приходится осуществлять с помощью специального аппарата. Однако после осмотра медиков олигарху в госпитализации отказали.