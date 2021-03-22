Когда нельзя стричь волосы в апреле 2021

Когда нельзя стричь волосы в апреле 2021
Фото: Tim Ireland/XinHua/www.globallookpress.com
Лунный календарь подскажет, в какие дни лучше отказаться от похода в салон

Весна – отличное время для того, чтобы попробовать что-то новое. Как правило, обновления начинаются с прически. Кто-то меняет цвет волос, другие решаются на смелые стрижки. Однако иногда случается так, что поход в парикмахерскую заканчивается разочарованием. Для того, чтобы избежать этого, изучите лунный календарь, который подскажет, в какие дни можно экспериментировать. 

Когда не следует стричь волосы

Не планируйте поход в салон 6, 7, 11 и 12 апреля, иначе это может быть стать причиной сильного выпадения волос, а отрезанная шевелюра будет очень долго отрастать. Иными словами, желание улучшить внешний вид не обернется успехом. Более того, может ухудшиться общее самочувствие, и старые болезни дадут о себе знать. 

Когда лучше не ходить для стрижки в салон

19, 26 и 28 апреля волосы будут с трудом поддаваться укладке. Не спасут даже профессиональные средства. Также не исключено, что в результате стрижки повысится давление и разболится голова. Поход в парикмахерскую 26 апреля может и вовсе обернуться проблемами в личной жизни. 

Когда можно стричься в апреле 

Неплохие дни для экспериментов со внешностью – 2, 8-10, 27 и 29 апреля. Возможно, что стрижка и покраска в эти дни положительно скажется на личностном и профессиональном росте, но вот эмоции вы испытаете весьма противоречивые. Иногда есть риск появления перхоти. 

Подходящие даты для стрижки

13-14, 16-18, 20, 23 апреля подходят для смены имиджа. Можете смело менять цвет волос, привычную прическу и длину локонов. Любые работы с волосами благоприятно скажутся на росте и структуре шевелюры. Однако стоит все-таки быть осторожнее, потому что перемены все-таки могут доставить небольшой дискомфорт, стать причиной душевных терзаний. 

Самые благоприятные дни для стрижки

Смело записывайтесь к мастеру 1, 3-5, 15, 21, 22, 24, 25 и 30 апреля. Смена имиджа положительно скажется на вашей жизни. Возможен успех в работе, перемены к лучшему в личной жизни. Волосы будут легко поддаваться укладке, а после похода в салон станут более шелковистыми и здоровыми. 4 и 23 апреля, например, отлично подойдут даже для самых смелых экспериментов. Перемены вас порадуют, а окружающие точно оценят новый образ. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в какие дни нельзя мыть голову. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин привьется от коронавируса: озвучена дата

Президент сделал официальное заявление

Рухнут ли в России цены на жилье

В 2020 году стоимость недвижимости в России росла по нескольким причинам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей