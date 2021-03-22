Лунный календарь подскажет, в какие дни лучше отказаться от похода в салон

Весна – отличное время для того, чтобы попробовать что-то новое. Как правило, обновления начинаются с прически. Кто-то меняет цвет волос, другие решаются на смелые стрижки. Однако иногда случается так, что поход в парикмахерскую заканчивается разочарованием. Для того, чтобы избежать этого, изучите лунный календарь, который подскажет, в какие дни можно экспериментировать.

Когда не следует стричь волосы

Не планируйте поход в салон 6, 7, 11 и 12 апреля, иначе это может быть стать причиной сильного выпадения волос, а отрезанная шевелюра будет очень долго отрастать. Иными словами, желание улучшить внешний вид не обернется успехом. Более того, может ухудшиться общее самочувствие, и старые болезни дадут о себе знать.

Когда лучше не ходить для стрижки в салон

19, 26 и 28 апреля волосы будут с трудом поддаваться укладке. Не спасут даже профессиональные средства. Также не исключено, что в результате стрижки повысится давление и разболится голова. Поход в парикмахерскую 26 апреля может и вовсе обернуться проблемами в личной жизни.

Когда можно стричься в апреле

Неплохие дни для экспериментов со внешностью – 2, 8-10, 27 и 29 апреля. Возможно, что стрижка и покраска в эти дни положительно скажется на личностном и профессиональном росте, но вот эмоции вы испытаете весьма противоречивые. Иногда есть риск появления перхоти.

Подходящие даты для стрижки

13-14, 16-18, 20, 23 апреля подходят для смены имиджа. Можете смело менять цвет волос, привычную прическу и длину локонов. Любые работы с волосами благоприятно скажутся на росте и структуре шевелюры. Однако стоит все-таки быть осторожнее, потому что перемены все-таки могут доставить небольшой дискомфорт, стать причиной душевных терзаний.

Самые благоприятные дни для стрижки

Смело записывайтесь к мастеру 1, 3-5, 15, 21, 22, 24, 25 и 30 апреля. Смена имиджа положительно скажется на вашей жизни. Возможен успех в работе, перемены к лучшему в личной жизни. Волосы будут легко поддаваться укладке, а после похода в салон станут более шелковистыми и здоровыми. 4 и 23 апреля, например, отлично подойдут даже для самых смелых экспериментов. Перемены вас порадуют, а окружающие точно оценят новый образ.

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