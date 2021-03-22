В Мариуполе появились англоговорящие военные, а в местном порту разгружается техника

Новая группа советников НАТО прибыла в Мариуполь. Этот приазовский город в Донбассе подконтролен киевскому режиму. О натовских посланцах сообщил телеграм-канал WarGonzo в понедельник 22 марта.

Об их приезде в Донецкую область стало известно от источников в городских структурах. Местные жители передают, что в Мариуполе резко возросло число иностранных военных.

"Среди них в основном говорящие на английском языке, а также поляки и представители Прибалтики. Они стали чаще появляться в городе как в форме, так и "по гражданке", – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что в замечена активность и в местном порту. По информации WarGonzo, из Бердянска по Азовскому морю ВСУ перебрасывают технику на южную зону линии соприкосновения противоборствующих сторон.

Также сегодня донбасский военкор Андрей Руденко сообщил об убийстве мирного жителя украинским снайпером на окраине Петровского района в поселке Александровка под Донецком. В момент выстрела мужчина находился на улице, пуля попала ему в голову.

"Убийца через прицел видел, что перед ним мирный житель, но это не помешало ему выстрелить. Тело по-прежнему не эвакуировали", – пишет военкор в своем телеграм-канале "Репортер Руденко".

В последние недели неоднократно в СМИ появлялась информация о возможном обострении военной ситуации в Донбассе. Представители разведок армий ДНР и ЛНР фиксируют прибытие на украинские фронты тяжелой техники, в том числе танков и самоходок

