Подведены итоги финала Киберлиги РДШ

На заключительный этап соревнований отобрали пять игроков

В минувшее воскресенье, 21 марта, состоялся финал киберспортивного турнира лиги Центрального федерального округа, организованного Российским движением школьников. На мероприятие, которое провели в кинотеатре Октябрь на Новом Арбате, собрались почти 100 человек. Всего трансляцию завершающего турнира в рамках финала по ЦФО посмотрело более 2 млн. человек.

В дисциплине PUBG Mobile соревновались 96 киберспортсменов. В результате на гранд-финал, запланированный на май 2021 года, отобрали пятерку лучших игроков. В тройке лидеров оказался и Александр Альховик семнадцатилетний ученик школы № 1 г. Воронеж, который подписал контракт со Шведской гильдией по Пабг "Alliance" летом 2020 года. Свою карьеру киберспорсмена Александр начал в 12 лет – в день парень играет по 8-12 часов.

"У меня не было компьютера, но было желание стать киберспортсменом. PUBG изначально был перспективной игрой, поэтому я его и выбрал", – рассказал он.

В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ также оказался киберспортсмен из Одинцово Ахмед Дадаев – девятиклассник лицея № 6 им. А. С. Пушкина. Увлечение появилось у него недавно, до 14 лет компьютерные игры парня практически не интересовали.

"Просто так вышло, что, когда был релиз PUBG MOBILE, я скачал его с другом и меня туда затянуло. Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах", – сообщил Ахмед.

Киберлига РШД является крупнейшим в стране чемпионатом по киберспорту среди учащихся от 7 до 18 лет. Российское движение школьников запустило чемпионат в ноябре 2020 года по пяти игровым дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots.

Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали: университет "Синергия", патриотическое движение "Юнармия" и Mail.ru Group.