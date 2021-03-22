В Подмосковье успешно выходили родившихся раньше срока двойняшек

Изначально малыши весили меньше двух килограммов

В подмосковном городе Щелково выходили двойняшек, которые родились на 32-й неделе. 

Изначально девочка и мальчик весили меньше двух килограммов – 1800 и 1900 граммов. К счастью, врачи смогли подобрать правильное лечение, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Выхаживали двойняшек примерном месяц. Сначала они находились на неинвазивной респираторной поддержке в реанимации, а затем их перевели в отделение патологии новорожденных. 

На протяжении всего времени мама малышей была рядом с ними, уточняет телеграм-канал "Разборчивым почерком". Сейчас мать и двойняшек уже выписали, набираться сил и расти они продолжат дома. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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