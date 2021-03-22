Главе Штатов серьезно досталось за неуклюжесть

Инцидент, который на днях произошел с американским президентом Джо Байденом, стал поводом для шуток в Сети. Падение демократа на трапе обсуждали не только в Америке, но и в других странах. О неуклюжести главы Овального кабинета поговорили и в эфире ток-шоу "Время покажет".

Американский журналист Майкл Васюра, например, отметил, что критиковать президента Америки может любой гражданин страны. Но ведущий программы Руслан Осташко с иностранным коллегой не согласился. По его мнению, Байдена не просто раскритиковали, а очень жестко высмеяли.

"Это не критика, а откровенный стеб",

– отрезал журналист.

В эфире Первого канала Никита Данюк высказал отличную от других точку зрения. Член общественной палаты уверен, что в отношении нынешнего американского президента многие проявили снисходительность, потому что, если бы такое произошло с экс-главой Дональдом Трампом, то реакция была бы совершенно другой. По мнению Данюка, республиканца бы просто "уничтожили".

Напомним, что после падения Байден стал героем мемов. Пользователи Сети стали придумывать многочисленные шутки, высмеивая неуклюжесть американского президента.

Продемонстрировать свое чувство юмора решил даже сын Трампа, который опубликовал в своих социальных сетях ролик, на котором его отец замахивается клюшкой для гольфа, бьет по мечу, который прилетает прямо в Байдена, от чего он и падает.