Везти бытовую технику в пункт обслуживания нет необходимости

Неправильный уход за стиральной машинкой может быть чреват тем, что временем в помощнице хозяек появляется плесень. Порой вывести ее бывает очень непросто, однако сделать это все-таки можно.

Для начала нужно лишить плесень комфортных условий. Главными помощниками в этом деле станут высокая температура, белизна и уксус.

Если плесень только начала появляться, достаточно будет запустить пустую стиральную машинку, установив температуру воды на уровне 90-95 градусов. Но для повышения эффективности все-таки лучше добавить хлорсодержащее средство и девятипроцентный уксус.

Сначала выберите самую длинную программу стирки. Никаких средств пока добавлять не нужно. Необходимо включить режим увеличения воды при стирке. Однако учитывайте, что современная техника настолько старается экономить воду, поэтому, если уровень воды по-прежнему остается низким, можете смело долить в порошкоприемник 5-10 литров воды. Это повысит эффективность данного метода.

Затем в контейнер для порошка следует залить 1 литр белизны. Будет лучше, если вы вытащите его, чтобы средство равномерно распределилось внутри.

Когда стиральная машинка нагреет воду до максимальной температуры, остановите стирку. Нажмите на паузу или вовсе отключите ее. После этого оставьте технику на несколько часов, чтобы средство подействовало.

Затем возобновите стирку. Когда она закончится, запустите вторую на температуре 40 градусов и добавьте 500 миллилитров уксуса.

Чтобы вымыть резкий запах белизны и уксуса, можно запустить еще пару стирок на высокой температуре, а затем тщательно вымыть плесень и накипь с помощью губки.

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