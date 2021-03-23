Специалист перечислила основные исключения из правил

Власти могут отказать российским семьям в выплате пособий для детей возрастом от трех до семи лет при отсутствии официального дохода в виде зарплаты, ИП или пенсий. Исключение составляют уход за детьми до трехлетнего возраста, отбывание наказания в тюрьме, нахождение на лечении и официальная безработность, о чем сообщила адвокат Яна Любимова.



По словам юриста, власти также откажут в выплате детских пособий тем россиянам, чей доход не превышает уровень прожиточного минимума, а в наличии имеется несколько объектов недвижимого имущества при площади более 24 квадратов на одного члена семьи в квартире и более 40 квадратных метров в доме, пишет Ura.ru.

Также при оформлении выплат рассматривается количество автомобилей. Если семья владеет более чем одним транспортом, то в пособиях ей откажут. Однако многодетные, а также семьи с детьми-инвалидами имеют право на владение более чем одним транспортным средством и получение государственных выплат, передает телеканал "360".

Основные условия для выплат на детей до 1,5 года – уход за ребенком. Однако, по словам некоторых представителей фонда социального страхования, можно работать, сократив свой рабочий день на пять минут, при этом рассчитывая не только на зарплату, но и на детские выплаты.



Право на получение детских пособий для членов семьи возрастом до 1,5 года у россиян не отменяет обязанности ухода за младенцем: те, кто получают пособия, должны сохранять свободное время на заботу о детях даже при неполном рабочем дне. Такое заявление сделал юрист Егор Редин в интервью агентству "Прайм".

Однако продолжительность сокращенного рабочего дня в таком случае определяется между самим работодателем и сотрудником – при переходе на полный рабочий день право на пособие аннулируется.