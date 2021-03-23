За что могут лишить детских пособий: юрист назвала причину

За что могут лишить детских пособий: юрист назвала причину
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист перечислила основные исключения из правил

Власти могут отказать российским семьям в выплате пособий для детей возрастом от трех до семи лет при отсутствии официального дохода в виде зарплаты, ИП или пенсий. Исключение составляют уход за детьми до трехлетнего возраста, отбывание наказания в тюрьме, нахождение на лечении и официальная безработность, о чем сообщила адвокат Яна Любимова.

По словам юриста, власти также откажут в выплате детских пособий тем россиянам, чей доход не превышает уровень прожиточного минимума, а в наличии имеется несколько объектов недвижимого имущества при площади более 24 квадратов на одного члена семьи в квартире и более 40 квадратных метров в доме, пишет Ura.ru.

Также при оформлении выплат рассматривается количество автомобилей. Если семья владеет более чем одним транспортом, то в пособиях ей откажут. Однако многодетные, а также семьи с детьми-инвалидами имеют право на владение более чем одним транспортным средством и получение государственных выплат, передает телеканал "360".

Основные условия для выплат на детей до 1,5 года – уход за ребенком. Однако, по словам некоторых представителей фонда социального страхования, можно работать, сократив свой рабочий день на пять минут, при этом рассчитывая не только на зарплату, но и на детские выплаты. 

Право на получение детских пособий для членов семьи возрастом до 1,5 года у россиян не отменяет обязанности ухода за младенцем: те, кто получают пособия, должны сохранять свободное время на заботу о детях даже при неполном рабочем дне. Такое заявление сделал юрист Егор Редин в интервью агентству "Прайм".

Однако продолжительность сокращенного рабочего дня в таком случае определяется между самим работодателем и сотрудником – при переходе на полный рабочий день право на пособие аннулируется.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Путин привьется от коронавируса: озвучена дата

Президент сделал официальное заявление

России выдвинули ультиматум по нормализации отношений с Европой

Только выполнение ряда требований способно заставить европейцев сменить гнев на милость

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей