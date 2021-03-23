Активно выступавший против официальной версии обвинения представитель ФРГ пропал из поля зрения

Немецкий детектив Йозеф Реш, который активно расследовал дело о крушении малайзийского "Боинга" в 2014 году, бесследно пропал. Об этом рассказал блогер Сергей Григорьев, который безуспешно попытался связаться с коллегой.

По словам Григорьева, в 2019 году Реш весьма продуктивно расследовал трагедию, произошедшую в небе над Донбассом. Однако впоследствии по неизвестным причинам детектив из ФРГ отстранился от своей публичной деятельности, на что изначально Григорьев не обратил внимания.

Однако блогер решил раскрыть причину пропажи Реша после его активных выступлений и публикаций на многих информационных ресурсах. По словам Григорьева, изначально детектив из ФРГ весьма ловко отстаивал свою позицию по поводу произошедшей авиакатастрофы в ответ на выпады "букинистов" и авторов иных версий о трагедии с "Боингом", призванных сбить с толку желающих разобраться в причинах произошедшей авиакатастрофы. Чаще всего, считает Григорьев, речь шла об авторах, преследовавших своей целью компрометацию системных и независимых СМИ РФ.

Григорьев также указал в ходе общения с экспертом Юрием Антиповым, что посчитал необходимым осветить исчезновение немецкого детектива с информационного поля зрения. Изначально Сергей планировал связаться с коллегой, чтобы предложить провести общую пресс-конференцию, однако за полторы недели выйти на связь с Решем так и не удалось, о чем блогер заявил в своем Дзен-канале.

Напомним, Йозеф занимался частным расследованием дела MH17. В одной из последних публикаций детектив утверждал, что международная следственная группа по неведанным причинам отказалась учитывать факты, которые идут вразрез с версией обвинения. Также автор заявлял, что готов назвать имена причастных к трагедии и имеет в распоряжении доказательства их вины.