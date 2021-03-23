Теперь число реестровых ошибок и земельных споров значительно сократится

Российских дачников ожидает еще одно нововведение. Только на этот раз оно в их пользу, ведь поможет заметно сэкономить.

Сегодня, 23 марта, вступил в действие закон, по которому хозяева земельных участков могут заказать проведение кадастровых работ по-новому. Разрешено делать такое вместе с соседями, а также со всеми в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) или гаражном кооперативе.

Это в разы дешевле, чем делать обмер только своего участка. Кроме того, значительно сократится число ошибок в реестре и земельных споров.

Ранее за кадастровые работы платили из местного бюджета. Однако там чаще всего средств на них не было, и люди заказывали сами, каждый в отдельностидля своего земельного надела, отмечает "Парламентская газета".

Отныне же достаточно обратиться одному представителяю от всего СНТ или гаражного кооператива, и дело будет выполнено одновременно на всех участках. Такого человека выбирают на общем собрании, передает URA.RU.

До этого сообщалось, что за дачниками решили следить еще пристальнее. Нарушителей установленных правил ждут серьезные наказания, у них даже могут отобрать участки.