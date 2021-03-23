Некоторые преференции еще можно получить

Стало известно о том, что через полторы недели отменят льготы для россиян, введенные после начала пандемии COVID-19. Карантинные преференции касаются выплат на детей, оформления больничного для самоизоляции и других мер поддержки населения со стороны государства.

Как сообщает "Парламентская газета", до первого апреля жители нашей страны могут подать заявление на получение выплат на детей возрастом до восьми лет. Напомним, соответствующий указ в декабре 2020 года подписал Владимир Путин. Многие россияне получили деньги уже через неделю после заявки.

Люди старше 65 лет до конца марта еще имеют возможность оформить больничный для того, чтобы уйти на самоизоляцию. В этот период они будут получать выплаты из-за временной нетрудоспособности. При этом, несмотря на снятие некоторых льгот, работодателей призывают оставлять пожилых россиян на "удаленке".

С первого апреля перестанут действовать рекомендации Банка России, касающиеся изменения условий погашения кредита в пользу заболевших COVID-19 граждан, а также тех, кто столкнулся с резким сокращением доходов из-за коронавируса, передает телеканал "360".

Кроме того, до начала апреля банкам посоветовали не ухудшать оценки финансового положения заемщиков, которые не просрочили выплат по кредитам.

Также с 31 марта россияне забудут про временный порядок регистрации в качестве безработных граждан. В соответствии с действующими льготами, жители нашей страны могли обращаться в службы занятости, исключая личное посещение. На помощь приходили портал "Госуслуг" и база вакансий "Работа в России".

Ранее появилась информация, какие доплаты получат некоторые пенсионеры в 2021 году.