Убытки властей в сфере водных ресурсов за прошлый год превысили 500 млн рублей

Украинские власти потеряли в 2020 году 188 млн гривен (порядка 510 миллионов рублей) в сфере водных ресурсов. По информации Государственной экологической инспекции Незалежной, через 30 лет стране грозит дефицит питьевой воды.

Ранее сообщалось, что реке Орель грозит исчезновение: левый приток Днепра длиной в 400 км может пересохнуть из-за крайне иррационального подхода украинских властей к использованию водных ресурсов и возведения многочисленных дамб.

За прошлый год экологическая инспекция составила более 3,7 тыс. протоколов о нарушениях административного характера в водной сфере. Так, через 30 лет Украине грозит нехватка пресной воды из-за наличия опасных веществ, загрязненных стоков и засоренных рек. Глава ведомства Андрей Малеваный утверждает, что уровень токсичных отходов в реках страны превышает предельно-допустимую норму в 30-40 раз. Таким образом, через 30 лет страна уже будет вынужденно импортировать воду.

Украинский госслужащий также отметил, что власти должны отдать приоритет защите водных ресурсов в стране.

На сегодняшний день, указал руководитель ГЭИ, порядка 3,6 млрд жителей планеты испытывают нехватку чистой пресной воды. Через 30 лет дефицит этого ресурса охватит уже 5 миллиардов населения земного шара, говорится в сообщении ведомства.

В феврале сообщалось, что Украина столкнулась с дефицитом запаса угля, необходимого для выработки электричества на местных ТЭС. Киев заявил, что имеющихся в распоряжении ресурсов в 5,5 раза меньше в сравнении с прошлогодним периодом. При этом угольные запасы по Украине распределены крайне неравномерно. Как утверждают опрошенные специалисты, дальнейшее развитие подобной ситуации приведет к гарантированному отключению света в домах.