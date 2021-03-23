Увеличение количества налоговых вычетов должно повысить спрос на отечественную продукцию

Проблема России в неэффективном перераспределении доходов. К такому мнению пришли специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. По их мнению, экономика страны начнет расти быстрыми темпами, если изменить налоговые ставки и ввести больше статей для налоговых вычетов.

Сейчас значительная часть населения страны тратит все деньги на продукты и оплату ЖКХ. Понятно, что при таких расходах производство не стимулируется. Повысить потребительский спрос поможет "разумное" увеличение зарплат бюджетникам, за которым обычно подтягивается и коммерческий сектор.

Второй шаг – окончательный переход на прогрессивную шкалу налогообложения. Подоходный налог для обеспеченных граждан предлагается поднять до 20%, 25% и 31%. Это, по подсчетам экспертов, даст прирост ВВП на 1,3%, 2,2% и 3,3% соответственно, передает "НГ".

При этом для низкооплачиваемых сотрудников НДФЛ предлагается вообще отменить, а для тех, кто все-таки будет облагаться подоходным налогом, рекомендуется расширить систему налоговых вычетов, включив в нее, например, покупку отечественного автомобиля, получение высокотехнологических услуг. Это должно стимулировать спрос, передает URA.RU.

Свои предложения в виде нового общественного договора специалисты РАН намерены передать главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

С 1 января 2021 г. в РФ уже действует прогрессивная шкала налогообложения: для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей, НДФЛ составляет не 13%, а уже 15%. Однако некоторые эксперты полагают, что это решение ничего не дало и надо действовать более радикально, например, взимать 50% после определенного уровня доходов.