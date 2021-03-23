Он положительно влияет на все процессы в организме

Многих людей не раз интересовал вопрос, как отсрочить старость. Выяснилось, что, помимо разных способов, есть витамин, который продлевает молодость. Его назвала диетолог Инна Пичугина.

Защитить организм от увядания способен витамин К. Он отвечает за синтез белков крови, благодаря его свойствам быстро прекращается кровотечение.

А еще он поддерживает нормальную работу почек, жизненно важен для костной системы и необходим соединительной ткани. Кроме того, витамин К способствует быстрому развитию скелета у маленьких детей и защите пожилых людей от остеопороза, отметила специалист по правильному питанию.

Он "предотвращает возрастные явления", сказала медик. Тем самым продлевается молодость организма.

Если же в нем витамина К недостаточно, то сокращается количество интерлейкина. Из-за этого ослабевает иммунитет, и человек стремительно стареет.

Чтобы накопить необходимое содержание этого витамина, следует как можно чаще есть определенные продукты. В первую очередь, капусту, шпинат, салат-латук, зелень и печень. .

Питаться надо сбалансированно. В рацион должны входить все указанные продукты, подчеркнула диетолог в беседе с корреспондентом "Звезды".



До этого был раскрыт секрет, как прожить долго и остаться молодым.Это вполне реально, нужно всего лишь меньше есть.