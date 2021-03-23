Методы помогут облегчить жизнь огородникам

Морковь относится к тем культурам, которые всходят достаточно медленно. Процесс ее выращивания таит в себе большое количество сложностей и различных нюансов. "Утро.ру" расскажет, как посеять морковь, чтобы в дальнейшем не мучиться с прополкой и прореживанием.

Способ №1. С использованием ленты

Вам понадобится специальная лента для посева. Сначала выкопайте бороздки, а затем вдоль них натяните изделие. Напоследок присыпьте все землей.

Преимущество данного метода посева заключается в том, что наклеенные на ленту семена находятся на определенном расстоянии друг от друга, что позволит избежать чрезмерного разрастания культуры.

Кстати, такую ленту можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобятся туалетная бумага, удобрение, крахмал, вода, а также семена, прошедшие через процедуру дражирования. Разрежьте бумагу на полосы шириной примерно два сантиметра. Приступите к приготовлению клеящего раствора: в стакане воды разведите одну чайную ложку крахмала и удобрение (одна столовая ложка на литр воды). Использую полученное средство, прикрепите семена на расстоянии два с половиной сантиметра друг от друга.

Способ №2. С использованием коробки из-под яиц

Вам понадобится лоток, в который поместятся 30 яиц. Положите коробку на землю – там, где будет в дальнейшем расти морковь. Вдавите изделие в почву, а затем аккуратно уберите. После этого на грядке останется 30 одинаковых лунок, предназначенных для семян культуры.

Преимущество этого способа в том, что лунки располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга, поэтому посадки не надо будет прореживать.

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