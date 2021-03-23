Курс евро побил отметку в 90 рублей

Антирекорд установлен впервые с начала текущего месяца

Курс европейской валюты превысил отметку в 90 рублей. Это произошло впервые с 1 марта.

По информации Мосбиржи, по состоянию на сегодняшний день курс евро составляет 90,02 рубля.

Днем ранее сообщалось, что курс доллара побил отметку в 75 рублей. Как отмечает РИА "Новости", аналогичный показатель до этого был зафиксирован лишь в начале февраля текущего года.

Егор МАЛКОВ

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