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Курс европейской валюты превысил отметку в 90 рублей. Это произошло впервые с 1 марта.
По информации Мосбиржи, по состоянию на сегодняшний день курс евро составляет 90,02 рубля.
Днем ранее сообщалось, что курс доллара побил отметку в 75 рублей. Как отмечает РИА "Новости", аналогичный показатель до этого был зафиксирован лишь в начале февраля текущего года.
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