Антирекорд установлен впервые с начала текущего месяца

Курс европейской валюты превысил отметку в 90 рублей. Это произошло впервые с 1 марта.

По информации Мосбиржи, по состоянию на сегодняшний день курс евро составляет 90,02 рубля.

Днем ранее сообщалось, что курс доллара побил отметку в 75 рублей. Как отмечает РИА "Новости", аналогичный показатель до этого был зафиксирован лишь в начале февраля текущего года.