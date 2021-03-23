Оформление доплаты к пенсии: что изменится с 2022 года

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Со следующего года социальные доплаты пенсионерам будут рассчитываться и начисляться автоматически. Об этом стало известно из сообщения Минтруда во вторник, 23 марта.
"С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии",
– говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Минтруда уже разработал порядок, по которому региональные органы Пенсионного фонда будут обмениваться информацией с соответствующими органами исполнительной власти на местах, передает РИА "Новости".
Социальная доплата полагается пенсионерам, у которых начисленное ежемесячное денежное пособие ниже размера прожиточного минимума в регионе.
С 1 апреля 2021 г. социальная пенсия в РФ будет проиндексирована на 3,4% и составит в среднем 10183 рубля. Страховая пенсия по старости уже выросла в этом году на 6,3% примерно до 17,4 тыс. рублей.
Работающим пенсионерам пересчитают выплаты после 1 августа – им положена прибавка в пределах трех индивидуальных баллов в зависимости от заработной платы. Правительство РФ сейчас рассматривает варианты о регулярной индексации пенсий работающим гражданам, но решение пока не принято.
Кроме того, известно, что Минфин готовит предложения по изменению пенсионного законодательства в части самостоятельного накопления гражданами средств для последующего получения в старости, но подробности засекречены.
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