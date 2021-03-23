Эксперт заявляет, что не нужно стесняться просить помощи у профессионалов

Многие граждане сталкиваются фактически с принуждением воспользоваться всяческими дополнительными услугами банков, которые чаще всего совсем не нужны им.

На самом деле, совет по борьбе с таким навязыванием очевидный: надо тщательно проверять условия договора, а также стараться совершенствовать свою осведомленность в финансовых вопросах. Этим поделился с "Правдой. Ру" эксперт в сфере финансов Денис Давыдов.



Прежде всего, необходимо уточнить у сотрудников финальную цену предлагаемой услуги, и они не имею права ее не раскрыть. Если представитель банка, например, заявляет, что отказаться от страховки нельзя или при отказе процентная ставка увеличится , то есть два пути – для активных и "самых оскорбленных". Первым стоит обратить внимание на предложения других банков, вторым же – идти с жалобой в Роспотребнадзор, если ощущают, что их права ущемили.

Тем не менее, Давыдов говорит, что навязывание дополнительных услуг вообще считается законным. Надо просто понимать, что ты покупаешь. Если же гражданин чего-то не знает, аналитик советует не бояться консультироваться со специалистами и просить у них "проводить сравнительный анализ". В последнем на помощь могут прийти различные интернет-площадки.

Не так давно эксперты назвали товары и услуги, которые не стоит оплачивать с помощью кредита.