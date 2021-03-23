Елена Малышева раскрыла способ избежать дефицита йода

Названы 3 полезных продукта

Телеведущая и врач Елена Малышева на телепередаче “Жить Здорово!” назвала три главных продукта для профилактики дефицита йода во время Великого поста. Лидером топа стала ламинария или “морская капуста”. Суточная доза этого продукта 0,1 грамма (0.05 ккал). Следом идут водоросли вакаме, которые содержат 1.4 грамма (0.5 ккал) в день. Ну и замыкает этот топ фрукт фейхоа со своими 5 граммами (2,5 ккал).



Малышева объяснила, что йод нужен для нормального функционирования щитовидной железы. В организм человека йод должен поступать в стабильном количестве. Кроме того, недостаточное поступление йода в организм является причиной развития целого спектра патологических состояний. Если у матери отмечается тяжелый йододефицит, то головной мозг ребенка закладывается "с ошибками". В итоге новорожденный может страдать от тяжелой умственной недостаточности.



Ранее Малышева рекомендовала еще три постных продукта для поддержания здоровья. Ими являлись льняное масло, семена чиа и грецкие орехи, так как они насыщены кислотой омега-3, которая необходима для нормального функционирования клеток.