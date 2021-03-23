Роскомнадзор оценил устранение "Твиттером" нарушений законодательства РФ

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Темпы удаления "Твиттером" публикаций, нарушающих законодательство РФ, остаются неудовлетворительными. Об этом сообщили в Роскомнадзоре 23 марта.
С 2017 г. ведомство направило администрации соцсети более 28 тысяч требований удалить публикации с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида. Поскольку они были проигнорированы, 10 марта 2021 г. регулятор ввел жесткие меры: замедлил трафик "Твиттера".
Только после этого соцсеть начала работу по удалению запрещенного контента, однако делает это крайне медленно.
"Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым",
– отметили в Роскомнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что намерены жестко настаивать на полном удалении запрещенной и опасной для детей информации, опубликованной в "Твиттере". Ранее руководство соцсети предупредили, что она может быть заблокирована в РФ, если требования РКН не будут выполнены в течение месяца.
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