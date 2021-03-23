Военный танкер РФ столкнулся в Суэцком заливе с иностранным сухогрузом

Военный танкер РФ столкнулся в Суэцком заливе с иностранным сухогрузом
Фото: Lockheed Martin/Instagram.com/www.globallookpress.com
Пострадавших в результате инцидента нет

Российский морской танкер "Кола" столкнулся в водах Суэцкого залива в Красном море с иностранным сухогрузом "Арку Роял", принадлежащим Барбадосу. Об инциденте стало известно сегодня, 23 марта.

Согласно приведенным данным, барбадосское судно "Арку роял" задело корму российского танкера. По информации пресс-службы Балтийского флота, экипаж сухогрузного судна нарушил правила судоходства, что привело к столкновению кораблей в Суэцком заливе.

Как отмечает источник, инцидент произошел 23 марта, в утреннее время (08:03 по МСК). Экипаж иностранного корабля "допустил навал" на корму танкера, входящего в состав Балтийского флота.

Пострадавших в результате произошедшего инцидента нет. Разлива топлива не произошло. Морской танкер не получил повреждений. В настоящее время "Кола" продолжает свое движение по плановому переходу, отметили в Балтийском флоте.

По информации "Интерфакса", капитан барбадосского сухогруза признал свою вину в нарушении правил плавания по водным путям. Ему объявили морской протест.

До этого сообщалось, что "Кола" задействован при сопровождении корвета "Стойкий", входящего в состав Балтийского флота. 19 марта оба судна зашли в акваторию Судана, где в настоящее время проводятся работы по созданию пункта российских ВМФ для материального и технического обеспечения.

В прошлом месяце Министерство обороны РФ сообщало, что "Стойкий" отправился вместе с большим десантным кораблем "Королев" в Атлантику. На борту судов разместили антитеррористические группы, входящие в состав соединений морпехов Балтфлота.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
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Там ната еще утонул что на фото, не говорят просто, фото в память об усопших выложили. Случайно так все вышло, не хотел ни кто.
Гость181030
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после чего сухогруз стал подводной лодкой.
Гость166930
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А чего фотография натовского судна ?
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