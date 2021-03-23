Как обезопасить себя от мошенничества: советы ЦБ

К персональным данным нужно относиться особенно внимательно

Центральный Банк рекомендует избегать подозрительных ссылок и не перезванивать на сомнительные номера, а также не хранить данные карт на компьютере или на смартфоне. Эти меры помогут обезопасить себя от мошенников.

"Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды",

– советует ЦБ.

Следует всегда проверять надежность ссылок, сверять адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, а номера подвергнуть проверке в официальных справочниках, пишет РИА Новости.

Также эксперты рассказали, как действовать, если аферисты звонят от имени сотрудника службы безопасности банка. Не стоит тратить время на разговор с аферистом, следует сразу бросить трубку и перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте или на официальном сайте организации, и уточнить информацию об этом звонке.

Данил СИДОРЕНКО

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