Как избежать обмана при оплате ЖКХ: проверяем платежки

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Избежать обмана при расчетах за услуги ЖКХ поможет простое правило: нужно каждый раз внимательно проверят платежку. В первую очередь, так сразу отсеются мошенники.
В почтовые ящики могут бросить счет, который внешне очень похож на настоящий, однако реквизиты там могут быть указаны другие. В итоге деньги уйдут, но по факту плательщик станет должником, ведь своей управляющей компании (УК) он ничего не перечислил. Вывод – сверять реквизиты.
Столь же внимательно нужно проверять перечень услуг, за который взимается плата. Бывает, что за какие-то услуги жильцы платят непосредственно поставщику, например, за обслуживание домофона, и вдруг видят, что и УК вписала эту строку в свой счет.
"Лишних рублей 45 с одной платежки в доме на 750 квартир – в год набегают сотни тысяч. Вот пример, как деньги делаются из воздуха",
– приводит "КП" слова специалистов. Вывод – внимательно читать, за что платишь.
Еще одно частое нарушение – несоответствие данных. По счетчику потребитель передал одни показания, а в платежке оказались другие, и расчет сделан в соответствии с ними. Тут нужно разбираться – или это случайный технический сбой, или намеренная попытка "раскидать" на добросовестных плательщиков долги других жильцов, что незаконно. Так же бывает неожиданная "прибавка" метров к жилплощади. Часто, ненамного, на пару метров, но от них зависит сумма платы за отопления и др. Вывод – всегда проверять цифры в платежках.
Если вы заподозрили, что вас обсчитывают, первым делом нужно написать заявление в УК. Не помогло – обращайтесь в суд.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи обмана граждан под предлогом несвоевременной или неполной оплаты ими коммунальных услуг.
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