Как избежать обмана при оплате ЖКХ: проверяем платежки

Нажиться на гражданах могут попытаться как мошенники, так и своя же управляющая компания

Избежать обмана при расчетах за услуги ЖКХ поможет простое правило: нужно каждый раз внимательно проверят платежку. В первую очередь, так сразу отсеются мошенники.

В почтовые ящики могут бросить счет, который внешне очень похож на настоящий, однако реквизиты там могут быть указаны другие. В итоге деньги уйдут, но по факту плательщик станет должником, ведь своей управляющей компании (УК) он ничего не перечислил. Вывод – сверять реквизиты.

Столь же внимательно нужно проверять перечень услуг, за который взимается плата. Бывает, что за какие-то услуги жильцы платят непосредственно поставщику, например, за обслуживание домофона, и вдруг видят, что и УК вписала эту строку в свой счет.

"Лишних рублей 45 с одной платежки в доме на 750 квартир – в год набегают сотни тысяч. Вот пример, как деньги делаются из воздуха",

– приводит "КП" слова специалистов. Вывод – внимательно читать, за что платишь.

Еще одно частое нарушение – несоответствие данных. По счетчику потребитель передал одни показания, а в платежке оказались другие, и расчет сделан в соответствии с ними. Тут нужно разбираться – или это случайный технический сбой, или намеренная попытка "раскидать" на добросовестных плательщиков долги других жильцов, что незаконно. Так же бывает неожиданная "прибавка" метров к жилплощади. Часто, ненамного, на пару метров, но от них зависит сумма платы за отопления и др. Вывод – всегда проверять цифры в платежках.

Если вы заподозрили, что вас обсчитывают, первым делом нужно написать заявление в УК. Не помогло – обращайтесь в суд.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи обмана граждан под предлогом несвоевременной или неполной оплаты ими коммунальных услуг.