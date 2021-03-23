Батька намекнул, что не хотел бы оказаться в шкуре американского коллеги

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообщался с народом по поводу возраста выхода на заслуженный отдых. Глава республики заверил белорусов, что не планирует поднимать возрастную планку. Обсуждение серьезного вопроса Батька разбавил остроумной шуткой по поводу нашумевшего падения главы Белого дома Джо Байдена.



66-летний главнокомандующий напомнил, что сам скоро станет пенсионером. В целом, Лукашенко уже заметно превысил личный срок выхода на заслуженный отдых. В Белоруссии женщины могут отправиться отдыхать в 58 лет, а мужчины в 63 года. Однако глава страны еще чувствует в себе силы занимать высокое кресло. При этом вечно быть на посту главнокомандующего он не планирует.

Лукашенко подчеркнул, что не будет работать до 80 лет и вскоре пополнит ряды белорусских пенсионеров. При этом Батька с юмором заметил, что если слишком сильно задержаться на трудовом посту, то можно спотыкнуться на трапе самолета, намекая на инцидент с Байденом, который недавно шокировал весь мир.

Как пояснил президент республики, сейчас государство не может утвердить низкий пенсионный возраст. Лукашенко отметил, что теоретически мог бы понизить планку выхода на заслуженный отдых, однако в этом случае заботы о стариках лягут на плечи молодежи. Лукашенко уверен, что взрослые жители страны не хотели бы такой участи для своих детей и с легкостью поработают еще несколько лет. Слова президента Белоруссии передает БЕЛТА.

Кстати, недавно Лукашенко высказался о личных интересах на посту главы государства. По его словам, к таким интересам относится достижение богатства белорусов и развитие сильного государства.