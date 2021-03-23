Овощи созреют уже к середине июня

Многие любят молодой картофель за его вкусовые качества. После сбора нового урожая многие дачники любят отварить картошку, добавить масло, укроп и поскорее отведать блюдо. Для того, чтобы не ждать, когда же овощи наконец созреют, можно начать сажать его уже сейчас.

В посадке картофеля рассадой нет ничего сложного. Для этого лучше использовать сорта раннего созревания. В марте нужно в течение получаса выдержать клубни в слабом растворе марганцовки, а затем поместить их в большие банки с широким горлом, на 2/3 заполнив емкость грунтом.

Периодически банки нужно проворачивать, сбрызгивать настоем луковой шелухи или золы. Это позволит культуре стать устойчивее перепадам температуры.

Спустя примерно месяц появятся упругие зеленые ростки. Это значит, что картофель пора сажать.

Как высаживать рассаду картофеля в грунт

Делать это нужно в апреле. Возьмите 2 пластиковых бутылки объемом 1 литр, обрежьте горлышко, а внизу проделайте пару отверстий. Наполните емкость яичной скорлупой, грунтом. Только после этого кладите в бутылку клубень, присыпьте его землей и полейте водой.

К высадке рассада картофеля будет иметь густую листву и массивные стебли. В конце апреля можно сажать культуру на постоянное место.

Перед этим хорошо полейте грунт, разрежьте бутылку и пересадите. Важно накрыть грядки полиэтиленовой пленкой, чтобы урожай не погиб от заморозков.

Не забывайте подкармливать растения. Делать это лучше настоем сброженных трав. Также грядки необходимо своевременно поливать и окучивать.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как повысить урожайность картофеля.