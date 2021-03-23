Член королевской семьи будет помогать людям обрести благополучие

Британский принц Гарри подыскал место трудоустройства. Супруг Меган Маркл решил посвятить себя оказанию психологической помощи. Известно, что новая работа принца Гарри будет связана с публичными выступлениями.



Член королевской семьи недавно отказался от высокого титула и снял с себя соответствующие обязанности. Некоторое время он раздумывал над тем, чему посвятить свою жизнь после прощания с королевским двором. Теперь, как удалось выяснить журналистам The Wall Street Journal, принц Гарри будет трудиться в американской компании BetterUp.

Сообщается, что в обязанности венценосной особы будет входить участие в определении продуктовой стратегии компании, а также публичные выступления, посвященные тематике психологического благополучия.

Данная компания является перспективным стартапом в Кремниевой долине. Фирма связывает свою деятельность с коучингом и поддержкой людей в обретении психического здоровья.

Как отметил герцог Сассекский в беседе с журналистами издания, сейчас его целью является оказание помощи заинтересованным в ней людям. Как подчеркнул принц Гарри, проактивный коучинг дает огромное количество возможностей для личностного роста. Также супруг американской актрисы планирует активно заниматься благотворительностью.

Напомним, недавно сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант заявила о том, что в скором времени браку актрисы с принцем Гарри придет конец. По мнению родственницы знаменитости, спасти союз может только покаяние перед всеми, кого парочка обидела.