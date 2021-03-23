Новый месяц сулит жителям нашей страны серьезные перемены

С начала апреля вступит в силу ряд поправок в российское законодательство. Так, к этому времени истекает срок действия некоторых преференций, которые были предоставлены россиянам на фоне мировой эпидемии коронавируса.



Коронавирусные льготы

Страна постепенно адаптировалась к существованию при буйстве COVID-19. Так что уже с 1 апреля российские власти приняли решение отменить ряд привилегий. Например, лица старше 65 лет уже не смогут оформить больничный для пребывания на самоизоляции и получать при этом денежную компенсацию по временной нетрудоспособности.

Кроме того, с 1 апреля прекращают работать рекомендации Центробанка о реструктуризации займов людей, подхвативших коронавирус или пострадавших из-за эпидемии. Также, с этого дня клиентов ЦБ РФ разрешат выселять за просроченную задолженность.

Повышение пенсионных выплат

Хорошие новости апрель принесет получателям соцпенсий. Таким россиянам поднимут выплаты на 3,4%. Всего индексация коснется порядка 4 миллионов жителей России. В среднем по стране соцпенсия составит 10 183 рубля.

Детские деньги к Новому году

1 апреля сгорит выплата в размере 5 тысяч рублей, которую российский лидер Владимир Путин утвердил в качестве поддержки семей перед празднованием Нового года. Последний шанс получить деньги – обратиться за выплатой до 31 марта.

Упрощенная регистрация безработных

1 апреля в России изменится подход к регистрации людей, потерявших работу. 31 марта истекает срок действия установленного из-за ситуации с пандемией порядка онлайн-регистрации лиц без трудоустройства. Зарегистрироваться в удаленном формате больше не получится. Впрочем, в правительстве ведутся разговоры о продлении данной привилегии.

Порядок сдачи экзаменов на водительские права

С 1 апреля в России начнут действовать новые правила сдачи экзаменов на право вождения транспортного средства. Теперь будущие автомобилисты не будут сдавать "площадку". Проверять навыки желающих стать водителями россиян будут сразу на городских дорогах.

Предустановка отечественного ПО

Также с апреля в России запретят продавать смартфоны без предустановленного отечественного программного обеспечения. Теперь на каждом новом гаджете будут стоять приложения Яндекса, а также "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков

В апреле стартует эксперимент по расширению товаров, которые подпадают под обязательную маркировку. В перечень такой продукции на временной основе включат пиво и другие слабоалкогольные напитки.

Цены на табачную продукцию

С 1 апреля начнет действовать требование к минимальной стоимости за пачку сигарет. Теперь людям, страдающим вредной привычкой, придется выкладывать за одну пачку не менее 108 рублей.