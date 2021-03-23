"Сгоревшие" пособия и рост пенсий: какие изменения ждут россиян с 1 апреля

"Сгоревшие" пособия и рост пенсий: какие изменения ждут россиян с 1 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин /АГН Москва
Новый месяц сулит жителям нашей страны серьезные перемены

С начала апреля вступит в силу ряд поправок в российское законодательство. Так, к этому времени истекает срок действия некоторых преференций, которые были предоставлены россиянам на фоне мировой эпидемии коронавируса.

Коронавирусные льготы

Страна постепенно адаптировалась к существованию при буйстве COVID-19. Так что уже с 1 апреля российские власти приняли решение отменить ряд привилегий. Например, лица старше 65 лет уже не смогут оформить больничный для пребывания на самоизоляции и получать при этом денежную компенсацию по временной нетрудоспособности.

Кроме того, с 1 апреля прекращают работать рекомендации Центробанка о реструктуризации займов людей, подхвативших коронавирус или пострадавших из-за эпидемии. Также, с этого дня клиентов ЦБ РФ разрешат выселять за просроченную задолженность.

Повышение пенсионных выплат

Хорошие новости апрель принесет получателям соцпенсий. Таким россиянам поднимут выплаты на 3,4%. Всего индексация коснется порядка 4 миллионов жителей России. В среднем по стране соцпенсия составит 10 183 рубля.

Детские деньги к Новому году

1 апреля сгорит выплата в размере 5 тысяч рублей, которую российский лидер Владимир Путин утвердил в качестве поддержки семей перед празднованием Нового года. Последний шанс получить деньги – обратиться за выплатой до 31 марта.

Упрощенная регистрация безработных

1 апреля в России изменится подход к регистрации людей, потерявших работу. 31 марта истекает срок действия установленного из-за ситуации с пандемией порядка онлайн-регистрации лиц без трудоустройства. Зарегистрироваться в удаленном формате больше не получится. Впрочем, в правительстве ведутся разговоры о продлении данной привилегии.

Порядок сдачи экзаменов на водительские права

С 1 апреля в России начнут действовать новые правила сдачи экзаменов на право вождения транспортного средства. Теперь будущие автомобилисты не будут сдавать "площадку". Проверять навыки желающих стать водителями россиян будут сразу на городских дорогах.

Предустановка отечественного ПО

Также с апреля в России запретят продавать смартфоны без предустановленного отечественного программного обеспечения. Теперь на каждом новом гаджете будут стоять приложения Яндекса, а также "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков

В апреле стартует эксперимент по расширению товаров, которые подпадают под обязательную маркировку. В перечень такой продукции на временной основе включат пиво и другие слабоалкогольные напитки.

Цены на табачную продукцию

С 1 апреля начнет действовать требование к минимальной стоимости за пачку сигарет. Теперь людям, страдающим вредной привычкой, придется выкладывать за одну пачку не менее 108 рублей.

Ольга ФЕДОРОВА
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx/1.10.3 (Ubuntu)
новости партнеров

Россия нашла еще один природный ресурс для торговли

Прибыль стране принесет заброшенный Дальний Восток

Норвегия отказалась продавать России завод по производству двигателей

Правительство испугалось за нацбезопасность страны и давления со стороны местной оппозиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей