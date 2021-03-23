Многие даже не слышали о проблемах крупной соцсети

Эксперты ВЦИОМ решили узнать, что думают россияне по поводу предпринятых Роскомнадзором мер в отношении ресурса микроблогов "Твиттер". Оказалось, что жители нашей страны склонны поддержать надзорное ведомство.



Специалистами был проведен опрос, в рамках которого участникам мероприятия задавали несколько вопросов по поводу замедления работы соцсети "Твиттер". Выяснилось, что в курсе перипетий вокруг интернет-гиганта порядка 50% респондентов. 45% участников опроса затруднились что-либо сказать по этому поводу.

При этом 77% опрошенных заявили, что считают обвинения российского надзорного ведомства в отношении зарубежной соцсети скорее справедливыми. Против решения Роскомнадзора выступили 23% респондентов.

73% опрошенных заявили, что считают оправданной возможную блокировку ресурса микроблогов. К таким мерам регулятор может прибегнуть в случае, если в течение 30 дней "Твиттер" не удалит запрещенный контент. Всего 23% респондентов считают, что блокировать соцсеть в таком случае все же не стоит.