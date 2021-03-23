Президент России чувствует себя хорошо

Глава РФ Владимир Путин, как и ожидалось, вечером 23 марта сделал прививку от COVID-19. Раньше это сделал не позволил плотный рабочий график. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как передает РИА "Новости", лидер россиян чувствует себя хорошо. Завтра у Путина ожидается обычный рабочий день. При этом общественности не будут раскрывать, какой именно вакциной привился президент. Песков указывал на то, что все три отечественные вакцины показали свою эффективность и формирование устойчивого иммунитета. Выбрал пал на одну из них.

Также, как и планировалось, Путин привился не в публичном формате. Пресс-секретарь президента отмечал на вопросы журналистов, что им придется поверить на слово, что лидер россиян это сделал.

О своем решении привиться Путин сообщил накануне. Тогда глава РФ подчеркнул, что решение о вакцинации против коронавируса остается добровольным для всех граждан страны.

Как сообщали СМИ, в этом вопросе Путин опирался на мнение врачей. К тому же у него есть свой прививочный план.

Политологи сочли, что в вакцинации Путина от COVID-19 есть символическое значение. Так Россия продемонстрировала, что триумфально победила коронавирус.

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