Директор центра им. Гамалеи знает, что вкололи лидеру страны

Владимир Путин прошел вакцинацию от коронавируса в полностью закрытом режиме. Еще до объявления официальной даты, когда президенту сделают укол, в Кремле указывали, что глава страны не будет делать из процедуры шоу, как некоторые главы стран. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что рассказывать, каким именно средством привился Путин не будут, поскольку "они все хорошие".

Однако о "главной тайне" вакцинации главы России заговорил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уверяет, что прекрасно знает, какое средство получил президент – "Спутник V", поскольку оно прекрасно подходит всем гражданам страны.

"Я бы не стал выделять президента из общей массы россиян. Надеюсь, теперь люди смелее начнут прививаться, следуя примеру главы государства", – рассказал он в беседе с НСН.

По заявлениям Кремля, Владимир Путин после вакцинации не стал брать выходной, а продолжил работать в прежнем режиме. Тем не менее, после процедуры, утверждают разработчики, может ненадолго ухудшиться самочувствие. Ранее общественники призывали давать работникам оплачиваемый выходной по такому случаю. Гинцбург полагает, что подобные призывы – глупости.

"Как и после любой другой прививки человеку требуется понизить изматывающие, спортивные физические нагрузки. А на остальные дела не надо обращать внимания: как жил, так и живи дальше", – заключил он.

Владимир Путин прошел через вакцинацию от коронавируса накануне, 23 марта. Из-за плотного рабочего графика президенту провели процедуру вечером.