Гинцбург раскрыл главную тайну вакцинации Путина

Гинцбург раскрыл главную тайну вакцинации Путина
Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Директор центра им. Гамалеи знает, что вкололи лидеру страны

Владимир Путин прошел вакцинацию от коронавируса в полностью закрытом режиме. Еще до объявления официальной даты, когда президенту сделают укол, в Кремле указывали, что глава страны не будет делать из процедуры шоу, как некоторые главы стран. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что рассказывать, каким именно средством привился Путин не будут, поскольку "они все хорошие".

Однако о "главной тайне" вакцинации главы России заговорил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уверяет, что прекрасно знает, какое средство получил президент – "Спутник V", поскольку оно прекрасно подходит всем гражданам страны.

"Я бы не стал выделять президента из общей массы россиян. Надеюсь, теперь люди смелее начнут прививаться, следуя примеру главы государства", – рассказал он в беседе с НСН. 

По заявлениям Кремля, Владимир Путин после вакцинации не стал брать выходной, а продолжил работать в прежнем режиме. Тем не менее, после процедуры, утверждают разработчики, может ненадолго ухудшиться самочувствие. Ранее общественники призывали давать работникам оплачиваемый выходной по такому случаю. Гинцбург полагает, что подобные призывы – глупости.

"Как и после любой другой прививки человеку требуется понизить изматывающие, спортивные физические нагрузки. А на остальные дела не надо обращать внимания: как жил, так и живи дальше", – заключил он.

Владимир Путин прошел через вакцинацию от коронавируса накануне, 23 марта. Из-за плотного рабочего графика президенту провели процедуру вечером.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость164809
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Гость166428
Владимир Путин - молодец !
сосет россия свой конец !
страну свою "с колен поднял"
поставил раком и подмял
Судя по твоим коментам,ты в жизни полнейший ноль,человек,которого все презирают,но когда тебя не могут найти и надавать по мордуленции,ты просто супер"<цензура>" и "шутник". Презрение таким ,как ты!
гость
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Модеры, а ни чего что тут на прямую главу государства оскорбляют? В привязке к фамилии? Может закрыть Утро ваше?
гость
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Шаман судя по твоему виду ты законченый пассивныйгомосексуалист склонный к извращенному мазохизму над собой и жрешь один навоз. Так вот.
Гость166371
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Гость166428
Владимир Путин - молодец !
сосет россия свой конец !
страну свою "с колен поднял"
поставил раком и подмял
Ну ты, гномик без буквы «н». У тебя много пальцев в клавиатуру тыкать, но мало мозгов, точнее мозгов совсем нет :-)
Гость166371
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Гость166428
необходимо привить россию от таких выродков как путин
Тебя надо было убить много лет назад – дать твоему отцу презерватив
Шаман
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Судя по внешнему виду, у Путина был некий приступ, после которого он стал заметно старее.
Достоверно неизвестно, что заставило Путина так постареть: приезд Навального или высказывания Байдена и Борреля. Да и в тайгу просто так не сбегают отдыхать.
Непонятно только зачем в СМИ эта эпопея с "прививкой", от чего именно отвлекают?
Бип-бип! Тайная вакцинация Путина.
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Слово "Спутник" впервые было произнесено украинским основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым.а руководил государством украинец Никита Сергеевич Хрущев. Главный конструктор баллистических ракет Сергей Королев уже в 1948-1950 годах создал ракету Р-2/дальность 569 км/, В 1953-м году - первую в мире баллистическую ракету Р-5 с атомной бомбой на 1 200 км. Началось историческое соревнование двух великих держав во главе которых стояли американец и украинец. Путин панически боится вакцинироваться Спутником, чтобы не превратиться в правосека и бандеросса и хохла как и вся Рассея.
Гость166428
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Гость182024
Интелект ниже плинтуса.....
сочувствую.
Гость182024
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Гость166428
Владимир Путин - молодец !
сосет россия свой конец !
страну свою "с колен поднял"
поставил раком и подмял
Интелект ниже плинтуса.....
Гость166428
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Владимир Путин - молодец !
сосет россия свой конец !
страну свою "с колен поднял"
поставил раком и подмял
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