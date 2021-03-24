Получат не все: россиянам предложили дополнительно повысить пенсии

Получат не все: россиянам предложили дополнительно повысить пенсии
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Некоторых пожилых граждан могут вывести из числа работающих

Россиянам предложили еще одну прибавку к пенсии, но не всем. Такая инициатива созрела в Совете Федерации.

Она коснется лишь небольшой части пожилых людей. Тех, кто выполняет обязанности старших по дому.

Их хотят освободить от уплаты взносов в соцфонды. Следовательно, эти граждане будут выведены из числа работающих пенсионеров, после чего им проиндексируют выплаты, отмечает "Парламентская газета".

Для этого следует внести изменения в Налоговый кодекс, сообщил заместитель председателя палаты молодых законодателей в Совфеде Илья Ножечкин. Его предложение поддержал первый замглавы Комитета верхней палаты парламента по бюджету Сергей Рябухин, передает RT.  

Он же добавил, что старшие по дому получают плату в конвертах, что лишает их права на индексацию пенсий. Новая же инициатива дает возможность сделать все по закону.

Новый законопроект, если его напишут и введет в действие, негативного влияния на бюджет страны не окажет, а положительный эффект от него будет огромный. Тех, кто думает о благоустройстве домов и руководит этим, надо поощрять, призвал сенатор, информирует телеканал "360"

Ранее россиянам напомнили, что с 1 апреля получателям соцпенсий поднимут выплаты на 3,4%. Это затронет около 4 миллионов жителей нашей страны. 

До этого были описаны возможные сценарии индексации пенсий работающим россиянам.

Полина ДОРОЖКИНА

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