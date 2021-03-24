Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Россиянам предложили еще одну прибавку к пенсии, но не всем. Такая инициатива созрела в Совете Федерации.
Она коснется лишь небольшой части пожилых людей. Тех, кто выполняет обязанности старших по дому.
Их хотят освободить от уплаты взносов в соцфонды. Следовательно, эти граждане будут выведены из числа работающих пенсионеров, после чего им проиндексируют выплаты, отмечает "Парламентская газета".
Для этого следует внести изменения в Налоговый кодекс, сообщил заместитель председателя палаты молодых законодателей в Совфеде Илья Ножечкин. Его предложение поддержал первый замглавы Комитета верхней палаты парламента по бюджету Сергей Рябухин, передает RT.
Он же добавил, что старшие по дому получают плату в конвертах, что лишает их права на индексацию пенсий. Новая же инициатива дает возможность сделать все по закону.
Новый законопроект, если его напишут и введет в действие, негативного влияния на бюджет страны не окажет, а положительный эффект от него будет огромный. Тех, кто думает о благоустройстве домов и руководит этим, надо поощрять, призвал сенатор, информирует телеканал "360".
Ранее россиянам напомнили, что с 1 апреля получателям соцпенсий поднимут выплаты на 3,4%. Это затронет около 4 миллионов жителей нашей страны.
До этого были описаны возможные сценарии индексации пенсий работающим россиянам.
Варшаве не нравится, что Москва вкладывает средства от продажи газа в модернизацию армии страны
Вашингтону указали на ошибки Запада в противостоянии с Москвой, вспомнив походы Наполеона и Гитлера