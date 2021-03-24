Платить придется вполовину больше

Услуги, оказываемые управляющими компании в РФ в области содержания многоквартирных жилых строений, могут взлететь в цене на 50%. В отрасли заявили, что таковы возможные последствия нового перечня санитарных правил, утвержденных в начале текущего года.

Принятый законопроект обязывает коммунальщиков проводить влажную уборку в парадных, используя моющие и чистящие средства. До этого в санитарных правилах отсутствовала конкретная периодичность процедуры. В действительности же чистоту в парадных наводили не более четырех раз в месяц, заявляет источник.

Представители жилищно-коммунальной сферы направили коллективное письмо в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, подписанное главой комиссии ЖКХ Светланой Разворотневой. В обращении указывается, что принятые властями нормы о санитарных требованиях в многоквартирных домах приведут к росту цен на услуги по их содержанию до 50%.

Коммунальщики уже высчитали вероятные тарифы после утверждения новых правил. Так, ежедневная уборка парадных в Петербурге увеличится в 20-30 раз и составит примерно 2 тысячи рублей на одну квартиру. В Северной Осетии тариф может подорожать в полтора раза.

Так, представители ЖКХ обратились к Роспотребнадзору с просьбой об исключении из СанПина нового требования о влажной уборке. Вместо этого коммунальщики просят ввести требование об уборке домов во время пандемии, пишет телеканал "360".

По словам представителя "ЖКХ и городская среда" Дмитрия Гордеева, ведомство установило слишком завышенный перечень требований к наведению чистоты. Специалист уверен, что санитарная безопасность имеет важное значение, однако в радикальных изменениях нет научной обоснованности, пишут "Известия".