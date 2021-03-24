Услуги по ЖКХ могут взлететь в цене из-за новых правил

Услуги по ЖКХ могут взлететь в цене из-за новых правил
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Платить придется вполовину больше

Услуги, оказываемые управляющими компании в РФ в области содержания многоквартирных жилых строений, могут взлететь в цене на 50%. В отрасли заявили, что таковы возможные последствия нового перечня санитарных правил, утвержденных в начале текущего года.

Принятый законопроект обязывает коммунальщиков проводить влажную уборку в парадных, используя моющие и чистящие средства. До этого в санитарных правилах отсутствовала конкретная периодичность процедуры. В действительности же чистоту в парадных наводили не более четырех раз в месяц, заявляет источник.

Представители жилищно-коммунальной сферы направили коллективное письмо в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, подписанное главой комиссии ЖКХ Светланой Разворотневой. В обращении указывается, что принятые властями нормы о санитарных требованиях в многоквартирных домах приведут к росту цен на услуги по их содержанию до 50%.

Коммунальщики уже высчитали вероятные тарифы после утверждения новых правил. Так, ежедневная уборка парадных в Петербурге увеличится в 20-30 раз и составит примерно 2 тысячи рублей на одну квартиру. В Северной Осетии тариф может подорожать в полтора раза.

Так, представители ЖКХ обратились к Роспотребнадзору с просьбой об исключении из СанПина нового требования о влажной уборке. Вместо этого коммунальщики просят ввести требование об уборке домов во время пандемии, пишет телеканал "360".

По словам представителя "ЖКХ и городская среда" Дмитрия Гордеева, ведомство установило слишком завышенный перечень требований к наведению чистоты. Специалист уверен, что санитарная безопасность имеет важное значение, однако в радикальных изменениях нет научной обоснованности, пишут "Известия".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость182093
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Гость166428
вата ? как вам ? это же прорыв и рывок !
<цензура>, <цензура>! Сегодня хохлам не подают.
Гость182079
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Удивляться нечему-наши чинуши думать не умеют. В многоквартирном доме грязно бывает на первых этажах до лифта.
Гость178897
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Ты о своей хохляндии волнуйся
Joseph Biden
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Гость166428
имеют вату. снова присунули с ЖКХ.
К коленке, сидеть! Лаять будешь, когда скажут.
Гость182067
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Гость166428
вата ? как вам ? это же прорыв и рывок !
У тебя кизяк и лучина закончились? Решил подзаработать пасьбой на сайтах "страны агрессора"?
ГостьНе понравились
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У меня никогда не убирали в подъезде вообще. Тоже поднимут плату?!
Гость166428
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имеют вату. снова присунули с ЖКХ.
Гость166428
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вата ? как вам ? это же прорыв и рывок !
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