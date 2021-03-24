Тест: пробуем ответить на простые вопросы с ЕГЭ по русскому языку

Тест: пробуем ответить на простые вопросы с ЕГЭ по русскому языку
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Сможете ли вы получить "пятерку"?

Представьте, что накануне вам предстоит сдавать ЕГЭ по русскому языку. Насколько хорошо вы сможете справиться с тестом? 

Предлагаем вам ответить на восемь вопросов из самой базовой части экзамена, чтобы восстановить часть утраченных знаний. Попробуйте ответить правильно, вспомнив правила правописания, которые вы когда-то разучивали в школьные годы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость182203
Пожаловаться Ответить
1
1
новости партнеров

В Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2"

Варшаве не нравится, что Москва вкладывает средства от продажи газа в модернизацию армии страны

США призвали вступить в союз с Россией против Китая

Вашингтону указали на ошибки Запада в противостоянии с Москвой, вспомнив походы Наполеона и Гитлера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей