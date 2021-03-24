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Представьте, что накануне вам предстоит сдавать ЕГЭ по русскому языку. Насколько хорошо вы сможете справиться с тестом?
Предлагаем вам ответить на восемь вопросов из самой базовой части экзамена, чтобы восстановить часть утраченных знаний. Попробуйте ответить правильно, вспомнив правила правописания, которые вы когда-то разучивали в школьные годы.
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