Шумозащитные экраны оградят москвичей от оживленных дорог

Часть старых конструкций заменят на более современные

Современный мегаполис – это оживленное движение на дорогах круглые сутки. Поселиться рядом с удобной автомобильной развязкой, но при этом вдали от шума – вот мечта всех горожан. Достичь ее помогают специальные ограждения, которые защищают жилые кварталы от шума трасс.

В 2021 г. в столице смонтируют шумозащитные экраны еще на шести участках дорог с интенсивным движением. С их помощью снизят звуковую нагрузку на жилые дома у Русаковской эстакады, вдоль участка МКАД и Носовихинского шоссе в районе Новокосино, вдоль МКАД в районе улиц Псковской и Доронина, около Рижской эстакады со стороны Знаменского храма в Переяславской слободе, а также вдоль железнодорожных путей у станции Кусково и на Новоандреевском мосту.

Как пояснили в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта, на некоторых из этих участков шумозащитные экраны уже стояли, но их заменят на более современные и продлят. При этом высота конструкций будет зависеть от уровня звукового воздействия. Специалисты рассчитали, например, что на Русаковской эстакаде достаточно возвести 4х-метровое ограждение, а вдоль МКАД потребуется поднять экраны метров на восемь.

Шумозащитные экраны спасают не только от звуков автомобилей, но и от дорожной пыли, выхлопных газов и других вредных веществ. Поэтому установка таких конструкций открывает больше возможностей для жилого строительства. Так когда-то пустынные кварталы вокруг МКАД сейчас окружены домами, жители которых даже не чувствует, что рядом находится оживленная трасса.

"Благодаря шумозащитным ограждениям можно создать комфортный жилой район даже в непосредственной близости от трасс",

- отмечают в столичном ведомстве.

Ранее власти Москвы приняли решение об ограничении движения грузовиков по МКАД. Эксперимент продлится до февраля 2022 года.