Аналитики предупреждают о скором удорожании алкоголя

Аналитики предупреждают о скором удорожании алкоголя
Фото:Klaus Rainer Krieger/imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
С прогнозом специалистов выразил резкое несогласие Минфин

Подорожание сырья на отечественном вино-водочном рынке может обогнать текущий уровень инфляции в этом году. Такого мнения придерживаются опрошенные эксперты.

Так, глава Центра исследований федерального и регионального рынка спиртного Вадим Дробиз заявил, что сильнее всего подорожает российское вино – на 10-15%. Причина заключается в запрете на заграничное сырье в производстве отечественной продукции. Возникший дефицит ресурсов приведет и к подорожанию иностранного сегмента – он может вырасти в цене на 5%. 

По словам эксперта Александра Ставцева, в среднем винная продукция в РФ вырастет в цене на 10%. Рекорд же будет за сегментом в ценовом диапазоне до 500 рублей. Росту цен в целом поспособствует не только сырье, но и падение курса национальной валюты, а также обязанность оформления сопроводительной документации о партиях зерна или переработанных продуктах. Для этого участники рынка обращаются к структурам, проводящим дорогостоящие экспертизы.

На пивном рынке цена подскочит и из-за импорта алюминиевой ленты – из нее производят банки.

С озвученным прогнозом выразили несогласие представители Минфина. В ведомстве заявили, что соответствующие предпосылки отсутствуют – действующие акцизные ставки проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции в стране. Минимальная величина розничных цен устанавливается, прежде всего, для того, чтобы предотвратить распространение контрафактной продукции, пишут "Известия".

Представители Федеральной антимонопольной службы же заявили, что намерены провести необходимый мониторинг и оценить возникшую на алкогольном рынке ситуацию. В ведомстве считают необходимым проанализировать ценовую динамику. Полученная информация будет доводиться до профильных органов с целью дальнейшего представления в кабмин.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость169432
Пожаловаться Ответить
Дворник Тихон
Наш ответ: элитные сорта самогона и свое вино из своего сырья ( винограда).
любимый 88-й год, да?) Нет, спасибо
Может лучше просто не пить и все?
Дворник Тихон
Пожаловаться Ответить
Наш ответ: элитные сорта самогона и свое вино из своего сырья ( винограда).
1
новости партнеров

В Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2"

Варшаве не нравится, что Москва вкладывает средства от продажи газа в модернизацию армии страны

Оккупируют страну: поляки бьют тревогу из-за солдат США

Местный врач не захотел помогать раненому американскому военному

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей