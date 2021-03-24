С прогнозом специалистов выразил резкое несогласие Минфин

Подорожание сырья на отечественном вино-водочном рынке может обогнать текущий уровень инфляции в этом году. Такого мнения придерживаются опрошенные эксперты.

Так, глава Центра исследований федерального и регионального рынка спиртного Вадим Дробиз заявил, что сильнее всего подорожает российское вино – на 10-15%. Причина заключается в запрете на заграничное сырье в производстве отечественной продукции. Возникший дефицит ресурсов приведет и к подорожанию иностранного сегмента – он может вырасти в цене на 5%.

По словам эксперта Александра Ставцева, в среднем винная продукция в РФ вырастет в цене на 10%. Рекорд же будет за сегментом в ценовом диапазоне до 500 рублей. Росту цен в целом поспособствует не только сырье, но и падение курса национальной валюты, а также обязанность оформления сопроводительной документации о партиях зерна или переработанных продуктах. Для этого участники рынка обращаются к структурам, проводящим дорогостоящие экспертизы.

На пивном рынке цена подскочит и из-за импорта алюминиевой ленты – из нее производят банки.

С озвученным прогнозом выразили несогласие представители Минфина. В ведомстве заявили, что соответствующие предпосылки отсутствуют – действующие акцизные ставки проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции в стране. Минимальная величина розничных цен устанавливается, прежде всего, для того, чтобы предотвратить распространение контрафактной продукции, пишут "Известия".

Представители Федеральной антимонопольной службы же заявили, что намерены провести необходимый мониторинг и оценить возникшую на алкогольном рынке ситуацию. В ведомстве считают необходимым проанализировать ценовую динамику. Полученная информация будет доводиться до профильных органов с целью дальнейшего представления в кабмин.