Почему россияне никогда не полюбят удаленку

Почему россияне никогда не полюбят удаленку
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Возможность удаленной работы, без регулярного посещения офиса, ранних подъемов, толкания в транспорте и зависания в пробках, долгое время являлась одним из важнейших преимуществ, предоставляемых работнику работодателем. Все изменилось с приходом пандемии и локдаунов, когда это "преимущество" оказалось доступно буквально всем, кому удалось сберечь работу, и не отправиться на самоизоляцию с сохранением, а в большинстве случаев, и без сохранения содержания.

Интересная статистика

Фото: Jens Kalaene/ZB/ www.globallookpress.com

Много шуму наделало исследование, проведенное некоторое время назад сервисом "Работа.ру", посвященное отношению россиян к той самой пресловутой удаленке.

Сервис опросил своих пользователей в количестве 5300 человек из разных регионов, на предмет того, как долго им было бы комфортно работать в дистанционном режиме.

Результаты оказались достаточно неожиданными. Так, 37% опрошенных отметили, что не хотели бы работать удаленно вообще. Трудиться исключительно дистанционно хотело бы около четверти респондентов. 20% могли бы поработать на удаленке некоторое время, но не более месяца, и лишь 18% — согласились бы "удалиться" от офиса на время от 1 до 3 месяцев.

Не удивительно, что при первой же возможности, со снятием ограничений, большинство "удаленщиков" устремилось обратно на свои рабочие места. Так, по данным опроса, на сегодняшний день на удаленке остаются только 30% из тех, кто был отправлен туда в начале "второй волны". Тех же, кто работает из дома уже целый год, с начала "первой волны" оказалось всего лишь 5% от общего числа опрошенных.

Главный вывод, напрашивающийся из всех этих данных, состоит в том, что по прошествии "ковидного" года россияне не прониклись особой любовью к удаленной работе. Напротив, многие из них пришли к выводу, что работать дома постоянно им бы не хотелось вообще.

Почему дома-то не сидится?

Фото: Christin Klose/dpa-tmn/ www.globallookpress.com

Четкого и короткого ответа на этот вопрос не существует. На первый взгляд, удаленная работа несет в себе преимущественно плюсы, как для работников, так и для работодателей.

Согласно все того же опроса, главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов (54%) считают экономию времени и денег на дорогу (множественный выбор). 34% опрошенных указали на то, что удаленка помогает снизить риски заразиться коронавирусом. По мнению 31% респондентов, при удаленной работе есть возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, а 16% считает, что удаленка позволяет больше времени проводить в кругу семьи.

Что касается работодателей, то для них возможность отправить часть сотрудников по домам, также весьма удобное решение, особенно в критических условиях, связанных с пандемией. Прежде всего, это позволило бизнесменам сократить размеры офисных помещений, сэкономив на аренде и их содержании. Многие предприниматели, таким образом, снизили расходы и на новые компьютеры и прочее оборудование для "удаленщиков", по сути, вынудив их использовать для работы собственную технику.

Как ни странно, все это не сильно повлияло на бизнес, и не особо подтолкнуло его к активизации удаленки. Напротив, предприниматели сделали для себя ряд довольно четких выводов, главный из которых состоит в том, что на удаленную работу целесообразно переводить исключительно вспомогательный персонал, не задействованный в основном производственном процессе. Отчасти это коснулось бухгалтерии (не задействованной в "основном производстве"), IT-специалистов, системных администраторов и разработчиков, большая часть которых работала на удаленке и ранее.

В отношении остального персонала руководители бизнеса настроены решительно против его удаленной работы. И в этом нет ничего удивительного. В ряде бизнесов конкурентное преимущество обеспечивается благодаря быстрому принятию решений, предельной координации и слаженной работе коллектива. Обеспечить все это, когда часть персонала находится где-то на удалении практически невозможно.

В условиях, когда персонал рассредоточен по разным местам, невозможно обеспечить и необходимый рабочий ритм, что также снижает эффективность и конкурентоспособность бизнеса.

Что касается сотрудников-исполнителей, то большинство из них, оказавшись на удаленке, столкнулись с практически невыносимыми условиями для работы. Нахождение в постоянной компании родственников, детей и домашних питомцев не способствует концентрации, что влечет за собой снижение производительности и претензии со стороны руководства.

В несколько более выгодных условиях, оказались молодые одинокие люди, проживающие отдельно, и имеющие индивидуальное жилье, но доля таковых сравнительно невелика.

Если суммировать все сказанное выше, включая мнения, как работников, так и работодателей, можно прийти к выводу, что сегодня эффективная удаленная работа возможна лишь в достаточно узких и ограниченных масштабах. Очевидно, что руководство и персонал, занятый в основном производстве, или причастный к принятию стратегических и тактических решений, должен быть сосредоточен в одном месте, для обеспечения четкой и бесперебойной коммуникации. Средства дистанционного онлайн-общения пока не способны полностью заменить живого контакта между участниками производственных и бизнес-процессов.

Это и есть один из основных выводов, который можно сделать по результатам прошедшего "ковидного" года, подкрепленный данными исследования "Работы.ру".

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

новости партнеров

В Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2"

Варшаве не нравится, что Москва вкладывает средства от продажи газа в модернизацию армии страны

Оккупируют страну: поляки бьют тревогу из-за солдат США

Местный врач не захотел помогать раненому американскому военному

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей