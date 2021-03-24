Почему россияне никогда не полюбят удаленку

Возможность удаленной работы, без регулярного посещения офиса, ранних подъемов, толкания в транспорте и зависания в пробках, долгое время являлась одним из важнейших преимуществ, предоставляемых работнику работодателем. Все изменилось с приходом пандемии и локдаунов, когда это "преимущество" оказалось доступно буквально всем, кому удалось сберечь работу, и не отправиться на самоизоляцию с сохранением, а в большинстве случаев, и без сохранения содержания.

Интересная статистика

Много шуму наделало исследование, проведенное некоторое время назад сервисом "Работа.ру", посвященное отношению россиян к той самой пресловутой удаленке.

Сервис опросил своих пользователей в количестве 5300 человек из разных регионов, на предмет того, как долго им было бы комфортно работать в дистанционном режиме.

Результаты оказались достаточно неожиданными. Так, 37% опрошенных отметили, что не хотели бы работать удаленно вообще. Трудиться исключительно дистанционно хотело бы около четверти респондентов. 20% могли бы поработать на удаленке некоторое время, но не более месяца, и лишь 18% — согласились бы "удалиться" от офиса на время от 1 до 3 месяцев.

Не удивительно, что при первой же возможности, со снятием ограничений, большинство "удаленщиков" устремилось обратно на свои рабочие места. Так, по данным опроса, на сегодняшний день на удаленке остаются только 30% из тех, кто был отправлен туда в начале "второй волны". Тех же, кто работает из дома уже целый год, с начала "первой волны" оказалось всего лишь 5% от общего числа опрошенных.

Главный вывод, напрашивающийся из всех этих данных, состоит в том, что по прошествии "ковидного" года россияне не прониклись особой любовью к удаленной работе. Напротив, многие из них пришли к выводу, что работать дома постоянно им бы не хотелось вообще.

Почему дома-то не сидится?

Четкого и короткого ответа на этот вопрос не существует. На первый взгляд, удаленная работа несет в себе преимущественно плюсы, как для работников, так и для работодателей.

Согласно все того же опроса, главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов (54%) считают экономию времени и денег на дорогу (множественный выбор). 34% опрошенных указали на то, что удаленка помогает снизить риски заразиться коронавирусом. По мнению 31% респондентов, при удаленной работе есть возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, а 16% считает, что удаленка позволяет больше времени проводить в кругу семьи.

Что касается работодателей, то для них возможность отправить часть сотрудников по домам, также весьма удобное решение, особенно в критических условиях, связанных с пандемией. Прежде всего, это позволило бизнесменам сократить размеры офисных помещений, сэкономив на аренде и их содержании. Многие предприниматели, таким образом, снизили расходы и на новые компьютеры и прочее оборудование для "удаленщиков", по сути, вынудив их использовать для работы собственную технику.

Как ни странно, все это не сильно повлияло на бизнес, и не особо подтолкнуло его к активизации удаленки. Напротив, предприниматели сделали для себя ряд довольно четких выводов, главный из которых состоит в том, что на удаленную работу целесообразно переводить исключительно вспомогательный персонал, не задействованный в основном производственном процессе. Отчасти это коснулось бухгалтерии (не задействованной в "основном производстве"), IT-специалистов, системных администраторов и разработчиков, большая часть которых работала на удаленке и ранее.

В отношении остального персонала руководители бизнеса настроены решительно против его удаленной работы. И в этом нет ничего удивительного. В ряде бизнесов конкурентное преимущество обеспечивается благодаря быстрому принятию решений, предельной координации и слаженной работе коллектива. Обеспечить все это, когда часть персонала находится где-то на удалении практически невозможно.

В условиях, когда персонал рассредоточен по разным местам, невозможно обеспечить и необходимый рабочий ритм, что также снижает эффективность и конкурентоспособность бизнеса.

Что касается сотрудников-исполнителей, то большинство из них, оказавшись на удаленке, столкнулись с практически невыносимыми условиями для работы. Нахождение в постоянной компании родственников, детей и домашних питомцев не способствует концентрации, что влечет за собой снижение производительности и претензии со стороны руководства.

В несколько более выгодных условиях, оказались молодые одинокие люди, проживающие отдельно, и имеющие индивидуальное жилье, но доля таковых сравнительно невелика.

Если суммировать все сказанное выше, включая мнения, как работников, так и работодателей, можно прийти к выводу, что сегодня эффективная удаленная работа возможна лишь в достаточно узких и ограниченных масштабах. Очевидно, что руководство и персонал, занятый в основном производстве, или причастный к принятию стратегических и тактических решений, должен быть сосредоточен в одном месте, для обеспечения четкой и бесперебойной коммуникации. Средства дистанционного онлайн-общения пока не способны полностью заменить живого контакта между участниками производственных и бизнес-процессов.

Это и есть один из основных выводов, который можно сделать по результатам прошедшего "ковидного" года, подкрепленный данными исследования "Работы.ру".