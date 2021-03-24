Календарь народных праздников на апрель 2021: приметы и суеверия

О традициях, обрядах, поверьях и обычаях во второй месяц весны - в подборке "Утро.ру"

В апреле люди отмечают большое количество народных праздников. Расскажем, какие обычаи и традиции существовали на Руси. Некоторые из них дошли и до наших дней.

1 апреля – Дарья Грязная

В народе верили, что в этот день просыпается домовой. Необходимо было врать друг другу, чтобы сбить его с толку. Важной задачей считалось задабривание духа. В таком случае год обещал быть удачным.

2 апреля – Фотинья Колодезница

Крестьяне считали, что если на реке тронулся лед, то в будущем они соберут богатый урожай. Было принято умываться водой, взятой из колодца. В день Фотиньи жидкость обладала целебными свойствами.

3 апреля – Кирилл Катаник

В этот день наши предки начищали санки и убирали их до следующего года. Также люди переобувались из валенок в берестяные лапти. Считалось, что если в доме появились комары, то в скором времени станет тепло.

4 апреля – Василий Теплый

В народе существовала следующая примета: если снег у деревьев растаял так, что видно землю – весна выдастся теплой.

5 апреля – Никонов день

В старину хозяйки в Никонов день занимались уборкой дома. Неудивительно, ведь скоро наступит Благовещение, поэтому нужно привести жилище в порядок.

6 апреля – Артемон – дери полоз

Этот день тоже посвящали уборке. Также крестьяне проводили различные обряды, чтобы избавиться от нечистой силы.

7 апреля – Благовещеньев день

Считалось, что в Благовещение Пресвятой Богородицы можно вылечить страдающего от недуга человека. Для этого необходимо было смешать святую воду и соль, заготовленную в Великий Четверг. После напиток давали больному. В этот день ни в коем случае нельзя было заниматься какой-либо работой.

8 апреля – Гавриил Благовест

Если на Гавриила распустились листья – в скором времени установится теплая погода. Также на это указывало появление комаров.

9 апреля – Матрена Настовица

В этот день молились Матроне Солунской. Женщины обращались к мученице с просьбой помочь им по хозяйству, а также избавить от некоторых домашних проблем.

10 апреля – Иларион – Выверни оглобли

Если слышны раскаты грома – впереди ждут какие-то трудности. Низкий полет птиц указывал на то, что в ближайшее время начнется метель.

11 апреля – Берещенье

В этот день наши предки почитали березу. Считалось, что собранный березовый сок обладает чудодейственными свойствами.

12 апреля – Иван Лествичник

В соответствии в существующими поверьями, на Ивана Лествичника начинал проказничать домовой. Бесился дух с раннего утра и вплоть до полуночи, не давая людям мирно жить.

13 апреля – Ипатий Чудотворец

На Руси люди знали, что можно было смело отправляться за покупками, не боясь обмана и других махинаций.

14 апреля – Марья – зажги снега

Оставшийся на берегах лед говорил о том, что год скорее всего будет неблагоприятным. Гроза на Марью – ждите лето без чрезмерных осадков.

15 апреля – Тит Ледолом

Народ в этот день отгонял ворон от дома. Считалось, что ту семью ждет голодное время, над домом которой раскричались птицы.

16 апреля Никита Водопол

Если на реке лед до сих пор не растаял – до самой осени рыбы будет очень мало.

17 апреля – Иосиф Песнопевец

Как правило, к этому дню возвращались журавли. Люди твердили – настоящая весна наступает именно после прилета птиц.

18 апреля – Федул Ветреник

На Федула крестьяне говорили ласковые слова ветру. В противном случае поток воздуха мог принести в дом негативную энергетику.

19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный

Если верить старой примере: уход за плодовыми деревьями сулил богатый урожай в будущем.

20 апреля – Акулинин день

В этот день предки смотрели на небо. Если на нем много звезд – осень порадует хорошим урожаем грибов и ягод.

21 апреля – Родион Ледолом

В Родионов день определяли, каким будет лето. Если день выдался ясным и солнечным – лето обещает быть погожим.

22 апреля – Вадим Ключник

В этот день крестьяне пытались набрать воду из трех разных ключей. Это помогало справиться с различными болезнями.

23 апреля – Терентий Маревный

Паук начал плести паутину – в скором времени станет тепло. Нельзя было сажать культуры при ясном небе. В противном случае можно было остаться без урожая.

24 апреля – Антип Водогон

Если в этот день идет дождь, то по осени появится возможность собрать большое количество грибов.

25 апреля – Василий Парильщик

На Василия от земли начинает исходить своеобразный пар. Считалось, что в этот день просыпаются медведи и выходят из своих берлог.

26 апреля – Фомаида Медуница

Наши предки приглашали в дом гостей, так как верили – это принесет хозяевам счастье.

27 апреля – Мартын Лисогон

В этот день обращали внимание на поведение птиц. Если ворона каркает – стоит ожидать непогоды, если ворон – случится беда.

28 апреля – Пудов день

В Пудов день было принято трудиться. Активная работа сулила сопутствие удачи.

29 апреля – Арина – "урви берега"

Люди начинали высаживать рассаду. Считалось, что урожай обязательно будет богатым.

30 апреля – Зосима-пчельник

Если на улице стояла пасмурная погода, это предвещало похолодание.

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