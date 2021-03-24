Предприятие теперь принадлежит государству

Владимир Зеленский одним росчерком пера решил участь "Мотор Сич". Он подписал новый указ – о национализации завода.

Документ был опубликован на сайте президента Украины накануне под номером 108/2021. Тем самым глава государства утвердил решение Совета безопасности и обороны от 11 марта, названное "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей".

Предприятие стало собственностью страны. Контролировать выполнение указа будет секретарь СНБО Алексей Данилов. Документ уже вступил в силу.

В начале второй декады марта Тот же Данилов предупредил о возвращении "Мотор Сич" государству. И добавил, что это сделают по закону и согласно Конституции Украины.

Ранее в Китае отметили последствия по "Мотор Сич" для Украины. От сделки с инвесторами Плднебесной украинского предприятия Киев только иском на $3,6 млрд не отделается, это обойдется в десятки миллиардов, отметили в Пекине.

До этого стало известно, что Шевченковский районный суд Кива арестовал все акции предприятия. Завод останавливать не будут, работников не уволят, и производственные заказы выполнять продолжат, как обычно.

СБУ расследует два дела в отношении завода. Одно касается якобы подрывной деятельности в пользу России и отмывании доходов, другое – ухода от налогов и злоупотребления властью.

