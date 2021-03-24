Голосование открыто на сайте "Активный гражданин"

Название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая откроется пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники, выберут москвичи. Онлайн-голосование уже открыто.

На выбор предлагается два названия: "Карамышевская" и "Народное ополчение".

Первое связано с названием деревни Карамышево, которая располагалась в этом месте. Она уже дала имя другим объектам в этом районе – Карамышевской набережной и Карамышевскому проезду. Также этот вариант будет напоминать москвичам и о Карамышевском рубеже обороны, который в 1941 году защищала от фашистских захватчиков Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного ополчения.

Второй вариант названия станции также связан с другими районными топонимами – здесь проходит улица Народного Ополчения, а неподалеку расположен памятник героям ополчения. Да и при оформлении станции авторы проекта использовали отсылки к важнейшим историческим событиям – народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов.

Теперь москвичам предстоит решить, какое название станции БКЛ лучше. Проголосовать можно на сайте "Активный гражданин".

Большая кольцевая линия метро – один крупнейших проектов в истории мирового метростроения. Длина БКЛ получится около 70 км, состоять она будет из 31 станции. Благодаря тому, что со станций БКЛ можно будет пересаживаться на другие линии метро, пассажирам с окраин города не придется лишний раз ехать в центр. Это сделает поездки быстрее и комфортнее, а также разгрузит действующие линии метро. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, открытие БКЛ принесет поистине революционные изменения в жизнь города.

Первый участок БКЛ был открыт для пассажиров зимой 2018 года. В целом линия готова на 3/4. В 2021 г. будут прорыты уже все тоннели нового кольца, открыта станция Каховская и еще несколько.