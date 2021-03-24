Москвичам предложили выбрать название для новой станции БКЛ

Москвичам предложили выбрать название для новой станции БКЛ
Фото: www.mos.ru
Голосование открыто на сайте "Активный гражданин"

Название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая откроется пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники, выберут москвичи. Онлайн-голосование уже открыто.

На выбор предлагается два названия: "Карамышевская" и "Народное ополчение".

Первое связано с названием деревни Карамышево, которая располагалась в этом месте. Она уже дала имя другим объектам в этом районе – Карамышевской набережной и Карамышевскому проезду. Также этот вариант будет напоминать москвичам и о Карамышевском рубеже обороны, который в 1941 году защищала от фашистских захватчиков Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного ополчения.

Второй вариант названия станции также связан с другими районными топонимами – здесь проходит улица Народного Ополчения, а неподалеку расположен памятник героям ополчения. Да и при оформлении станции авторы проекта использовали отсылки к важнейшим историческим событиям – народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов.

Теперь москвичам предстоит решить, какое название станции БКЛ лучше. Проголосовать можно на сайте "Активный гражданин".

Большая кольцевая линия метро – один крупнейших проектов в истории мирового метростроения. Длина БКЛ получится около 70 км, состоять она будет из 31 станции. Благодаря тому, что со станций БКЛ можно будет пересаживаться на другие линии метро, пассажирам с окраин города не придется лишний раз ехать в центр. Это сделает поездки быстрее и комфортнее, а также разгрузит действующие линии метро. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, открытие БКЛ принесет поистине революционные изменения в жизнь города.

Первый участок БКЛ был открыт для пассажиров зимой 2018 года. В целом линия готова на 3/4. В 2021 г. будут прорыты уже все тоннели нового кольца, открыта станция Каховская и еще несколько. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Истинный смысл замены бумажных рублей раскрыл эксперт

Граждане РФ могут откладывать сегодняшние купюры на сувениры - через несколько лет они станут редкостью

Канцлер Австрии предупредил о расколе Евросоюза

Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей