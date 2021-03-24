Посетители МАКС-2021 увидят первый в мире электросамолет

Стали известны подробности о принципиально новом типе двигателей, придуманном в РФ

Уникальная разработка российского авиапрома – самолет с электродвигателем – будет представлена на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Подмосковье в 2021 году. Это подтвердил вице-премьер Юрий Борисов.

О том, что "Ростех" готовится показать яркую новинку, стало известно накануне, но госкорпорация не стала делиться подробностями. Борисов раскрыл интригу.

"Электросамолет на принципах сверхпроводимости",

– сообщил вице-премьер, уточнив, что разработка велась совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ), передает РИА "Новости".

Испытания новинки начались 5 февраля в Новосибирске. В самолете Як-40 один из трех двигателей в хвостовой части заменили на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором. А спереди поставили другой электродвигатель, работа которого основана на эффекте высокотемпературной сверхпроводимости и криогенной системе.

Самолетов с такими двигателями в мире еще не было. Планируется, что в будущем это позволит создавать полностью электрические самолеты и вертолеты.

МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области 20-25 июля. Свои разработки в области гражданского и военного авиастроения готовы показать компании из более 40 стран. Итоги МАКС-2019 в России оценили очень высоко.