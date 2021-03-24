Питательные подкормки: чем удобрять озимый чеснок после схода снега

Питательные подкормки: чем удобрять озимый чеснок после схода снега
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Удобрение обязательно должно содержать азот

Весна постепенно полностью вступает в свои права: тает снег, солнце начинает припекать. Самая первая культура, которая появляется в огороде, – это озимый чеснок. Зеленые перышки появляются раньше остальных растений, когда о сборе урожая еще даже не думаешь. 

Именно тогда, когда на грядках появляются всходы, необходимо провести первую подкормку чеснока. Она является самой главной и от нее зависит здоровье и развитие урожая. 

Также, если выбрать правильное удобрение, оно сделает культуру устойчивее к перепадам температур. 

Всего подкормку чеснока необходимо проводить трижды за сезон. Первый раз удобрять растение следует, когда появляются те самые "зеленые перышки". Вторую – спустя примерно месяц после первой. Последняя подкормка должна быть запланировала на середину или конец июня. 

Чем подкормить озимый чеснок 

Крайне важно использовать в первый раз только азотсодержащее удобрение, а в последующие разы этот элемент следует исключить. Можете использовать органическими удобрениями или, например, нашатырем или мочевиной.

Рецепты подкормок 

  1. Растворите в 10 литрах воды одну столовую ложку мочевины. Раствор необходимо настоять в течение трех дней. 
  2. На одну часть коровяка нужно добавить девять частей воды. Такое средство также необходимо настаивать три дня. Однако после раствор все-таки лучше разбавить водой, сделав удобрение менее концентрированным. 
  3. 40 миллилитров нашатырного спирта нужно добавить в пятилитровое ведро воды, а после опрыскайте всходы чеснока. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти слабую и увядающую рассаду. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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