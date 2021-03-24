Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Весна постепенно полностью вступает в свои права: тает снег, солнце начинает припекать. Самая первая культура, которая появляется в огороде, – это озимый чеснок. Зеленые перышки появляются раньше остальных растений, когда о сборе урожая еще даже не думаешь.
Именно тогда, когда на грядках появляются всходы, необходимо провести первую подкормку чеснока. Она является самой главной и от нее зависит здоровье и развитие урожая.
Также, если выбрать правильное удобрение, оно сделает культуру устойчивее к перепадам температур.
Всего подкормку чеснока необходимо проводить трижды за сезон. Первый раз удобрять растение следует, когда появляются те самые "зеленые перышки". Вторую – спустя примерно месяц после первой. Последняя подкормка должна быть запланировала на середину или конец июня.
Чем подкормить озимый чеснок
Крайне важно использовать в первый раз только азотсодержащее удобрение, а в последующие разы этот элемент следует исключить. Можете использовать органическими удобрениями или, например, нашатырем или мочевиной.
Рецепты подкормок
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти слабую и увядающую рассаду.
Эксперты обратили внимание на необычный жест министров