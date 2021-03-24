Удобрение обязательно должно содержать азот

Весна постепенно полностью вступает в свои права: тает снег, солнце начинает припекать. Самая первая культура, которая появляется в огороде, – это озимый чеснок. Зеленые перышки появляются раньше остальных растений, когда о сборе урожая еще даже не думаешь.

Именно тогда, когда на грядках появляются всходы, необходимо провести первую подкормку чеснока. Она является самой главной и от нее зависит здоровье и развитие урожая.

Также, если выбрать правильное удобрение, оно сделает культуру устойчивее к перепадам температур.

Всего подкормку чеснока необходимо проводить трижды за сезон. Первый раз удобрять растение следует, когда появляются те самые "зеленые перышки". Вторую – спустя примерно месяц после первой. Последняя подкормка должна быть запланировала на середину или конец июня.

Чем подкормить озимый чеснок

Крайне важно использовать в первый раз только азотсодержащее удобрение, а в последующие разы этот элемент следует исключить. Можете использовать органическими удобрениями или, например, нашатырем или мочевиной.

Рецепты подкормок

Растворите в 10 литрах воды одну столовую ложку мочевины. Раствор необходимо настоять в течение трех дней. На одну часть коровяка нужно добавить девять частей воды. Такое средство также необходимо настаивать три дня. Однако после раствор все-таки лучше разбавить водой, сделав удобрение менее концентрированным. 40 миллилитров нашатырного спирта нужно добавить в пятилитровое ведро воды, а после опрыскайте всходы чеснока.

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