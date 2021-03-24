Госдума одобрила в первом чтении законопроект о квоте на социальную рекламу в Интернете

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о квоте на социальную рекламу в Интернете
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На первоначальном этапе изменения затронут крупнейшие сервисы

Сегодня, 24 марта, Государственная Дума в первом чтении приняла проект закона о квоте на социальную рекламу в Интернете. 

Планируется, что документ внесет изменения в закон "О рекламе". Законопроект вводит обязательную пятипроцентную квоту на размещение социальной рекламы в Сети. 

При этом аналогичные требования существуют для телевизионной рекламы, а также для той, что размещена на уличных щитах. Теперь же планируется распространить квоты и на социальную рекламу в Интернете. Ранее это было сделать труднее из-за сложности измерения рекламы в онлайн-пространтстве. 

По словам председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, на первоначальном этапе изменения затронут крупнейшие сервисы: "Яндекс", Mail.ru, "Рамблер", Google и "Фейсбук". 

Для контроля планируется создать специальную систему мониторинга и единого оператора размещения, ответственным за назначение которого может стать Минцифры, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ожидается, что НКО-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, которые публикуют рекламу, а затем, учитывая квоту в 5%, размещать социальный контент. 

Требования проекта закона хотят распространить на владельцев интернет-ресурсов, распространяющих рекламу, конечными потребителями которой являются россияне, и имеющих аудиторию более 100 тыс. пользователей в день.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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