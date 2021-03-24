Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Сегодня, 24 марта, Государственная Дума в первом чтении приняла проект закона о квоте на социальную рекламу в Интернете.
Планируется, что документ внесет изменения в закон "О рекламе". Законопроект вводит обязательную пятипроцентную квоту на размещение социальной рекламы в Сети.
При этом аналогичные требования существуют для телевизионной рекламы, а также для той, что размещена на уличных щитах. Теперь же планируется распространить квоты и на социальную рекламу в Интернете. Ранее это было сделать труднее из-за сложности измерения рекламы в онлайн-пространтстве.
По словам председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, на первоначальном этапе изменения затронут крупнейшие сервисы: "Яндекс", Mail.ru, "Рамблер", Google и "Фейсбук".
Для контроля планируется создать специальную систему мониторинга и единого оператора размещения, ответственным за назначение которого может стать Минцифры, сообщается на официальном сайте Госдумы.
Ожидается, что НКО-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, которые публикуют рекламу, а затем, учитывая квоту в 5%, размещать социальный контент.
Требования проекта закона хотят распространить на владельцев интернет-ресурсов, распространяющих рекламу, конечными потребителями которой являются россияне, и имеющих аудиторию более 100 тыс. пользователей в день.
Граждане РФ могут откладывать сегодняшние купюры на сувениры - через несколько лет они станут редкостью
Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса