На первоначальном этапе изменения затронут крупнейшие сервисы

Сегодня, 24 марта, Государственная Дума в первом чтении приняла проект закона о квоте на социальную рекламу в Интернете.

Планируется, что документ внесет изменения в закон "О рекламе". Законопроект вводит обязательную пятипроцентную квоту на размещение социальной рекламы в Сети.

При этом аналогичные требования существуют для телевизионной рекламы, а также для той, что размещена на уличных щитах. Теперь же планируется распространить квоты и на социальную рекламу в Интернете. Ранее это было сделать труднее из-за сложности измерения рекламы в онлайн-пространтстве.

По словам председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, на первоначальном этапе изменения затронут крупнейшие сервисы: "Яндекс", Mail.ru, "Рамблер", Google и "Фейсбук".

Для контроля планируется создать специальную систему мониторинга и единого оператора размещения, ответственным за назначение которого может стать Минцифры, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ожидается, что НКО-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, которые публикуют рекламу, а затем, учитывая квоту в 5%, размещать социальный контент.

Требования проекта закона хотят распространить на владельцев интернет-ресурсов, распространяющих рекламу, конечными потребителями которой являются россияне, и имеющих аудиторию более 100 тыс. пользователей в день.

