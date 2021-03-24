Сколько стоит дубленочный костюм как у Путина в тайге

Сколько стоит дубленочный костюм как у Путина в тайге
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Владелица российского ателье предполагает, что Владимир Владимирович мог заказать костюм у нее

Костюм, в котором президент Российской Федерации Владимир Путин путешествовал по сибирской тайге, вызвал настоящий ажиотаж. Все желающие приобрести такой же могут радоваться – стало известно, что похожий наряд готовы сшить, правда за 150 тысяч рублей.

Директор российского ателье Евгения Морозова пояснила, что из этой суммы 100 тысяч рублей стоит сам мех, а остальные затраты – за саму работу. Этим бизнесвумен поделилась с издательством "РИА Новости". 

По словам владелицы мастерской, ​около трех с половиной лет назад ее мастера изготовили для постоянного частного клиента партию костюмов, которые очень похожи на тот самый наряд Владимира Владимировича. Но при этом Морозова не до конца уверена, что все-таки именно глава государства был тем самым заказчиком, так как на фотографиях не видно бирок. 

Предпринимательница также не исключает вариант, что работники президентского ателье возможно воодушевились и взяли за основу дизайн мехового костюма, который сшили ее мастера. 

Недавно журналисты также выяснили стоимость вездехода, на котором глава России Владимир Путин катался по тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. 

Анна АГАБАБОВА

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