Не всегда рассада погибает из-за болезни

Любой садовод может столкнуться с проблемами и неудачами при выхаживании рассады. Эти советы смогут помочь спасти увядающие растения.

Довольно часто бывает, что, казалось бы, на вид здоровая рассада вдруг резко начинает чахнуть. Либо она прогибается, либо окончательно погибает. Дело в том, что такие проблемы не всегда появляются из-за болезни.

Чаще всего сеянцы пролегают, если резко изменить условия, при которых их выращивают. Например, после снятия пленки с посевов. Чтобы избежать проблем, как только появятся всходы, их начинают постоянно проветривать, время от времени удлиняя время процесса. Как наступит момент пикировки, сеянцы нужно содержать в маленькой теплице.

Также стоит аккуратно приучать восприимчивые растения к солнечным лучам.

Необходимо ослаблять пленочное или пластиковое покрытие после появления всходов, иначе есть риск, что ростки из-за нехватки воздуха погибнут перегревшись.

Еще одной причиной полегания могут стать чересчур густые всходы.

Сеянцы могут мешать друг другу, заграждая солнечный свет. Из-за этого они вытягиваются и чаще всего их косит черная ножка. Так что высевать семена нужно сразу же, при этом учитывая их наиболее выгодную площадь питания на расстоянии не менее полутора сантиметров друг от друга. А пространство между рядами должно быть минимум 3-5 сантиметров.

Если сходы рассады густые, то необходимо сразу же вычищать все лишнее. Максимально осторожно, резко не выдирая, примерно на уровне почвы отщипывают наиболее слабые ростки. При рядовом посеве рекомендуется оставлять между сеянцами 1,5-2 сантиметра в ряду, а при разбросном – приблизительно такую же площадь по периметру. Это способствует притоку необходимого свежего воздуха и улучшению питания сеянцев.

Когда сажают растения в отдельные горшки, то обычно высеивают 2 или 3 семечка. После всходов оставляют лишь один самый крепкий сеянец, а слабые удаляют.

Ранее "Утро.ру" поделились другими эффективными способами спасения слабой и увядающей рассады.